En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor que murió en trágico accidente en Santander

Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor que murió en trágico accidente en Santander

En redes sociales se conoció la grabación donde se observa el momento exacto en el que sufrió el choque con una camioneta, justo en un cruce donde había un semáforo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad