Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor que murió en trágico accidente en Santander

El mundo de la cultura y el entretenimiento está de luto debido a la muerte de Jhon Freddy Martínez, el destacado actor que sufrió un accidente de tránsito el 8 de noviembre de 2025 en el sector conocido como Los Troncos en Piedecuesta, Santander. El hombre de 39 años se movilizaba en una motocicleta cuando fue abordado por una camioneta blanca. Luego del choque, fue llevado a la Clínica de Piedecuesta; sin embargo, no resistió y falleció pocos minutos después del traslado.

El caso se encuentra en manos de las autoridades, quienes están analizando las cámaras de seguridad y evaluando la versión entregada por los testigos.

Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor que murió en Santander

Era un destacado actor de 39 años que se había ganado un importante lugar Bucaramanga gracias a su aporte cultural. Dentro de las producciones en las que estuvo, se encuentra las series 'Pequeña Manhattan', 'Ni un paso atrás', 'Proyecto Final' y 'Sala de Espera'. También hizo parte de la película 'Luis tercero', en donde trabajó como asistente de producción.

En las obras de teatro también tuvo un rol importante, llegando así a integrar proyectos como 'Lío de Pantalones', 'La Dalia Negra', 'En Busca de la Llorona' y 'Más que todo'.

Pocos días después de su deceso, familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós, ceremonia que tuvo lugar el martes 11 de noviembre en Bucaramanga.

Hasta el momento se sabe que la semana del 17 al 21 de noviembre se llevará a cabo un homenaje para recordar su vida, así como también el aporte que hizo a la ciudad gracias a su desempeño como gestor cultural.

Muchos usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para lamentar su deceso y reaccionar al siniestro vial: "Un ángel más en el cielo, como dirían", "Descansa en paz, gracias por dejarnos tu última obra 🙌", "Eras muy talentoso... Jhon", "Era una buena persona,vuela alto Jhon Freddy Martínez", "Dios lo tenga en su santa gloria", "tremendo amigo y ser humano 🥹❤️✨", "Qué dolor para su familia. Mucha fuerza a sus seres queridos", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.