Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cristian, integrante de Neos, cuenta impactante historia con su hija: “Estábamos muy jóvenes”

Cristian, integrante de Neos, cuenta impactante historia con su hija: “Estábamos muy jóvenes”

En medio de una charla que estaban teniendo todos los de Neos en el ‘Desafío Siglo XXI’, Cristian reveló que fue papá a los 16 años y que se separó de su pareja antes de que la bebé naciera.

