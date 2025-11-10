Qué dijo María C sobre posible regreso de Lucho con Valentina en el 'Desafío'

María C fue una de las participantes del Desafío Siglo XXI que más dio de qué hablar por lo que protagonizó en su paso por el Cubo de los Eliminados, donde coincidió con Lucho y ambos se dejaron llevar por sus sentimientos. Esto despertó todo tipo de emociones, ya que el barranquillero había sostenido una relación con Valentina cuando fueron compañeros de Alpha.

Qué dijo María C de Valentina y Lucho

El 10 de noviembre, la exreina del joropo estuvo en el programa Desafío Sin Filtro y allí se refirió a lo que podría pasar entre los competidores en La Ciudad de las Cajas: “Estoy con emoción, se pueden revivir ciertas relaciones, ¿qué tal les toque en el mismo equipo? Donde hubo fuego, cenizas quedan. A la final, ellos pasaron por muchas cosas y puede que todavía exista algo ahí”.



Cuando Esteban, presentador, le preguntó si durante el breve tiempo en que Valentina estuvo fuera del programa, luego de haber sido eliminada, tuvieron la oportunidad de hablar, María C respondió con : “Ay, me reservo eso”, respondió, dejando entrever que algo pudo haber ocurrido, pero que 'no son amigas'.

Sin embargo, reveló que Lucho sí habló con la joven de girardot :“Lo que sí sé es que él ya tuvo una conversación con ella y se dejaron muchas cosas claras...”.

Al ser cuestionada por Glock sobre si le daría “guayabo” verlos juntos nuevamente, María C fue contundente: “No, porque a él lo veo como a un amigo. Si logra consolidar algo con Valentina, son jóvenes, cada uno verá sus sentimientos, emociones y decisiones”.



Saludo de Valentina y Lucho en el Desafío

En el capítulo 89 del reality, Valentina también se refirió recientemente a lo sucedido entre Lucho y María C en el Cubo, y no ocultó su molestia:

“Me acerqué a saludar a Yudisa y él pensó que lo iba a saludar, por lo que son dupla. Él no merece ni mi saludo. Tiene una mente tan débil que prefiero callar”, expresó. Además, lanzó una dura crítica:

“No es detallista ni servicial. Dice que yo no fui cariñosa, pero María C sí… eso es de una persona inmadura. Gracias a Dios que eso fluyó por allá. Yo siempre lo dije: él no es nada interesante”.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.