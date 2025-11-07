En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Así fue el encuentro de Valentina con Lucho tras enterarse de María C: no se mostró en televisión

Así fue el encuentro de Valentina con Lucho tras enterarse de María C: no se mostró en televisión

La dupla de Rata en esta Carrera por Colombia en este Desafío Siglo XXI no se ahorró comentarios sobre lo que sucedió entre Lucho y María C en el Cubo. A él no lo bajó de inmaduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad