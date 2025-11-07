Así fue el encuentro de Valentina con Lucho tras enterarse de María C: no se mostró en televisión

En el capítulo 89 del Desafío Siglo XXI, las duplas continuaron su recorrido en la Carrera por Colombia, intentando llegar a Tobia antes que los demás. En el camino, Valentina se sinceró con Rata sobre lo que fue su encuentro con Lucho en el programa y que no se vio en cámaras.

Sus palabras dieron a entender que ya se enteró del acercamiento entre el joven barranquillero y la exreina del joropo, María C, quienes pasaron varias noches juntos en el Cubo de los Eliminados y, al parecer, hubo algo más que amistad.



Qué dijo Valentina sobre Lucho y María C

“Me acerqué a saludar a Yudisa y él (Lucho) pensó que yo lo iba a saludar. Él no merece ni mi saludo. Tiene una mente tan débil que prefiero callar”, dijo con evidente molestia.

Rata intervino asegurando que Lucho parece creer que puede usar su atractivo físico a su favor, a lo que Valentina respondió tajante:

“Que se quede con su metrosexualidad y ya. Uy no, yo soy linda. Mucho cuerpo, mucho gimnasio… ¿y el cerebro qué? ¡Trabájalo también! Él no es detallista, no es una persona servicial. Dice que yo no fui cariñosa, pero María C sí… eso es de una persona inmadura. No entendió que estábamos dentro de un juego, y por eso perdió. Gracias a Dios que eso fluyó por allá. Yo siempre lo dije: él no es nada interesante. Nunca me equivoqué, porque soy una bruja”.



Rata le sugirió que escuche la versión de Lucho, pero Valentina fue contundente al cerrar el tema: “Eso fue lo mejor. Es un momento para seguirle demostrando que siempre más, nunca la menos”. Finalmente, aseguró que ya lo superó y que no le afecta en lo más mínimo lo ocurrido entre su expareja y la exreina.



Primera declaración de María C. sobre Lucho fuera del Desafío

La competidora confesó que la relación que tuvo con Gero y Lucho fue muy diferente, pues mientras el hijo de Juan Pablo Ángel compaginó con ella muy bien gracias a su personalidad, ella vio a Lucho un poco desanimado cuando llegó.

“Conviví con Lucho, una experiencia también muy bonita, estaba muy triste, yo soy un poquito más alegría, entonces trataba de que se contagiara de esa alegría porque estar ahí no es fácil”, explicó.

Durante la misma entrevista reveló que confiaría en Myrian, su compañera en la escuadra rosada, porque le demostró ser una persona centrada y neutra en el tiempo que compartieron juntas.

