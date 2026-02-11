Publicidad

Nueva canción de Irma 'Así Me Tienes Tú', en 'La Reina del Flow 3'

Detalles del nuevo lanzamiento de Irma, 'El Huracán', junto al cantante puertorriqueño Trejos, en 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión.

Irma y Trejos transforman disputa legal en el explosivo lanzamiento de 'Así me tienes tú'

Lo que comenzó como una controversia por derechos de autor terminó convirtiéndose en una de las colaboraciones más inesperadas del momento.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de feb, 2026
