Irma y Trejos transforman disputa legal en el explosivo lanzamiento de 'Así me tienes tú'

Irma, 'El Huracán', y el artista puertorriqueño Trejos presentan 'Así me tienes tú', el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas de audio y eL video oficial en YouTube.

Lea también: Charly Flow presenta a su nueva pupila con tema que le canta al amor



Tras conocerse que la versión original del tema pertenecía a Trejos, Irma decidió viajar a Puerto Rico para conciliar personalmente la situación legal. El encuentro no solo permitió resolver la demanda, sino que evidenció una química entre los artistas, que abrió la puerta a una nueva oportunidad; el resultado: una nueva versión colaborativa que promete mayor alcance y reconocimiento internacional.

Además, la historia suma dos hitos importantes: Trejos acepta la invitación de Irma para unirse a Soul & BasS, y el posicionamiento de Irma como la nueva productora musical, dado que es ella quien se encarga de toda la producción del sencillo.

La metáfora de 'El Huracán' no es casual: Irma representa la fuerza imparable que arrasa con cualquier obstáculo, convirtiendo incluso los conflictos en oportunidades. La fusión entre Puerto Rico y Soul & Bass aporta además una dimensión internacional que potencia el alcance del lanzamiento.

