Ryan Castro habría reaccionado a declaración de Lina Tejeiro; él es su crush nacional

La destacada actriz y empresaria aceptó la invitación para participar en el programa digital 40 Grados, donde reveló detalles de su vida personal y hasta se convirtió en tendencia al confesar el nombre de su crush nacional. Tejeiro, que se ha caracterizado por su sentido del humor y picardía, contó que últimamente un cantante de música urbana ha despertado particularmente su interés.

"Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo. Muy, muy guapo, y lo digo con todo el respeto del mundo. Ryan Castro", contestó.

Ante la declaración, el presentador decidió invitar públicamente al intérprete de temas como 'El ritmo que nos une', 'Jordan', 'Monastery' y 'Mujeriego' al mismo programa para poder hablar abiertamente sobre la declaración de la actriz y también responder algunas de las preguntas más frecuentes que hacen sus seguidores en redes sociales.

¿Ryan Castro respondió a la declaración de Lina Tejeiro?

A través de una publicación de su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, el 'Tío Ryan' escribió el pasado 10 de febrero: "Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10".



Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10. — RYAN CASTRO (@ryancastrro) February 10, 2026

Este comentario fue percibido por muchos como una indirecta para la protagonista de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'; otros fanáticos también especularon sobre la posibilidad de que estuviese preparando un nuevo lanzamiento musical a propósito de la fiebre del fútbol que está cada vez más latente.

"Lina Tejeiro le manda a decir, estás quedado, ponte la 10", "Póngase las pilas, pero con Lina Tejeiro", "Ponte las pilas con mi crush de Colombia por siempre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por el momento, ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto públicamente o han demostrado tener comentarios cruzados en redes sociales; por lo que muchos están a la espera del desenlace de esta historia.

Ryan Castro recientemente fue noticia al acompañar a J Balvin a los Grammy en Estados Unidos, donde agradeció el apoyo de su compatriota y aprovechó su paso por varios medios de comunicación internacionales para expresarle su admiración gracias a que se ha encargado de llevar con orgullo la bandera de Colombia en el extranjero y resaltar los ritmos latinoamericanos.