Ryan Castro habría reaccionado a declaración de Lina Tejeiro; él es su crush nacional

La destacada actriz concedió una entrevista en donde se pronunció, de manera respetuosa, sobre el cantante de música urbana, argumentando la gran admiración que siente por él.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de feb, 2026
El comentario que publicó Ryan Castro luego de la declaración de Lina Tejeiro.