'Así me tienes tú', la nueva canción de Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'

El fenómeno mundial de 'La Reina del Flow' continúa más fuerte que nunca gracias al lanzamiento de la tercera temporada por las pantallas de Caracol Televisión. Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría, dentro de los que se destacan actores de la talla de Carolina Ramírez, Carlos Torres, Allison Joan, Mariana Gómez, Juan Manuel Restrepo, entre otras destacadas figuras.

Letra completa de 'Así me tienes tú'

Creíste que conmigo tú me vas a vacilar

Yo no soy tan fácil, tú no me vas a enredar

No te equivoques, no me provoques

Yo también he sido calle, tú te vas a estrellar

One, two, one, two, three, four

Pon la difícil, que yo quiero tu candela

Un, dos, un, dos, tres, cua'

Me tiene bien enamorado, yo no salgo con cualquiera

Bellaca, así te quiero yo

Bellaca, así te quiero ver

Bellaca, a ti te quiero tener

Una noche con traguito y cometemos el delito

Bellaca, así me tienes tú

Bellaca, así me quieres ver

Bellaca, eso vas a tener (bellaca)

Si tú te crees perro te voy a poner a pasear

Rapidito te me vas no te voy a alimentar

Candela, ya olvídate de mí

Bellaca, así me tienes tú

Cardíaca, así me quieres ver

Berraca, y eso tú vas a tener

One, two, three forget about me

Olvídate de mí, stay away from me

Así es que es el maní

Four, five, six you better let me be

Tú crees que soypati

Don't try to fuck me up

Cause i'm the Huracan

Bellaca, no se van a poder olvidar de mí (bellaca)

Porque yo soy Irma (bellaca)

ElfuckHuracán

Bellaca, Yo-yo-Yoni Trejos

Bellaca, oh, yeah

Ya probaste y te quedaste

Querías uno y te enchulaste

Aquí tienes tu boricuo

Y este fue pa' olvidarte

Bellaca, así me tienes tú

Bellaca, así me quieres ver

Bellaca, eso vas a tener

Bellaca, así te quiero yo

Bellaca, así te quiero ver

Bellaca, a ti te quiero tener



Quién interpreta a Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'

Este personaje es interpretado por Mariana Gómez, una actriz colombiana nacida el 3 de mayo de 1992 en Medellín, Antioquia.

Tiene una sólida carrera en la industria del entretenimiento nacional gracias a su participación en producciones como 'Arelys Henao, canto para no llorar', 'Loquito por ti', 'La Influencer' y 'La Reina del Flow' en dos diferentes temporadas.

