'Así me tienes tú', la nueva canción de Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'

El fenómeno mundial de 'La Reina del Flow' continúa más fuerte que nunca gracias al lanzamiento de la tercera temporada por las pantallas de Caracol Televisión. Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría, dentro de los que se destacan actores de la talla de Carolina Ramírez, Carlos Torres, Allison Joan, Mariana Gómez, Juan Manuel Restrepo, entre otras destacadas figuras.
Mira también: 'Venimos del dembow', la nueva canción de 'La Reina dle Flow 3' con Pez Koi
Letra completa de 'Así me tienes tú'
Creíste que conmigo tú me vas a vacilar
Yo no soy tan fácil, tú no me vas a enredar
No te equivoques, no me provoques
Yo también he sido calle, tú te vas a estrellar
One, two, one, two, three, four
Pon la difícil, que yo quiero tu candela
Un, dos, un, dos, tres, cua'
Me tiene bien enamorado, yo no salgo con cualquiera
Bellaca, así te quiero yo
Bellaca, así te quiero ver
Bellaca, a ti te quiero tener
Una noche con traguito y cometemos el delito
Bellaca, así me tienes tú
Bellaca, así me quieres ver
Bellaca, eso vas a tener (bellaca)
Si tú te crees perro te voy a poner a pasear
Rapidito te me vas no te voy a alimentar
Candela, ya olvídate de mí
Bellaca, así me tienes tú
Cardíaca, así me quieres ver
Berraca, y eso tú vas a tener
One, two, three forget about me
Olvídate de mí, stay away from me
Así es que es el maní
Four, five, six you better let me be
Tú crees que soypati
Don't try to fuck me up
Cause i'm the Huracan
Bellaca, no se van a poder olvidar de mí (bellaca)
Porque yo soy Irma (bellaca)
ElfuckHuracán
Bellaca, Yo-yo-Yoni Trejos
Bellaca, oh, yeah
Ya probaste y te quedaste
Querías uno y te enchulaste
Aquí tienes tu boricuo
Y este fue pa' olvidarte
Bellaca, así me tienes tú
Bellaca, así me quieres ver
Bellaca, eso vas a tener
Bellaca, así te quiero yo
Bellaca, así te quiero ver
Bellaca, a ti te quiero tener
Quién interpreta a Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'
Este personaje es interpretado por Mariana Gómez, una actriz colombiana nacida el 3 de mayo de 1992 en Medellín, Antioquia.
Mira también: Alisson Joan habla de las opiniones que ha despertado Sky en ‘La Reina del Flow 3’
Tiene una sólida carrera en la industria del entretenimiento nacional gracias a su participación en producciones como 'Arelys Henao, canto para no llorar', 'Loquito por ti', 'La Influencer' y 'La Reina del Flow' en dos diferentes temporadas.
Mira también: Actriz de 'La Reina del Flow 3' es sobrina de una exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018'
No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.