Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Letra de 'Así me tienes tú', la nueva canción de 'La Reina del Flow 3' por Irma El Huracán

Este 11 de febrero, se estrena la canción 'Así me tienes tú' de 'La Reina del Flow 3', cuya interpretación en esta oportunidad está a cargo de Irma, El Huracán.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

'Así me tienes tú', la nueva canción de Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'

Este 11 de febrero, Caracol Televisión estrena la nueva canción de la exitosa producción, cuya interpretación en esta oportunidad está a cargo de Irma, la pareja de Erick.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Qué dice 'Así me tienes tú', la nueva canción de 'La Reina del Flow 3' con Irma.