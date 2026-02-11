Quién es la hermana de Karol G que se casó en el Pacífico colombiano y cómo fue su boda

La familia de Carolina Giraldo, la colombiana que le está dando la vuelta al mundo con su aporte a la música latinoamericana, está de celebración debido a la unión de Jessica Giraldo y su pareja sentimental en medio de una ceremonia que se desarrolló en Bahía Solano, Chocó.

Mira también: Karol G y Feid coincidieron en los Grammy y estuvieron a pocos metros tras su ruptura



La noticia fue dada a conocer por la misma Jessica a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores:

"Celebrar rodeado de las personas que amamos, y en el lugar con el que más conectamos, es una bendición de Diosito. Y una oportunidad de ser feliz. 🤍✨ Bahía Solano, un lugar que llevaré en mi corazón, los recuerdos de un fin de semana con mi familia, disfrutando de la naturaleza, de lo sencillo, de mirarnos y estar agradecidos de tenernos, el mayor tesoro y milagro☺️🐽", escribió junto a un video en el que se aprecian detalles del encuentro.

Mira también: Cuánto duraron Karol G y Feid: habrían terminado amistosamente hace varios meses





En las imágenes se ve a sus seres queridos a la orilla del mar viendo la romántica escena; sin embargo, algo que llamó particularmente la atención de los usuarios de Internet, fue la ausencia de la intérprete de 'Cairo', 'Oki doki' y 'Coleccionando heridas' en la publicación y en las menciones, pues las jóvenes se han caracterizado por tener una estrecha relación.

Publicidad

Por el momento, 'La Bichota' no se ha pronunciado al respecto.



Quién es la hermana de Karol G que se casó en el Chocó

Jessica Giraldo es la mánager de la cantante paisa. Nació el 3 de octubre de 1990 en Medellín, Antioquia, y se ha convertido en una de las representantes de artistas más influyentes a nivel internacional. De hecho, en 2025, Billboard reconoció su trabajo y la nombró como una de las mánagers del año gracias a su trabajo y su enfoque empresarial.

Jessica también dirige la empresa Amorfa Gemz con presencia tanto en Medellín como en Miami y desempeña un papel relevante en la fundación Con Cora que busca ayudar a las comunidades más vulnerables en el país.

Publicidad

En su cuenta oficial de Instagram ha construido una sólida comunidad, por lo que acostumbra a publicar contenido relacionado con su vida familiar y los logros de la empresa familiar, manteniendo siempre la prudencia.

Mira también: Karol G armó árbol de Navidad en plena playa y posó con sensual bikini de 'Mamá Noel'