Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es Jessica Giraldo, la hermana de Karol G que se casó frente al mar este 2026 - CaracolTV

Una de las tres hermanas de 'La Bichota' dio el "sí, acepto" en medio de una ceremonia privada que tuvo lugar en Colombia. Mira las imágenes de sencilla la celebración.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es la hermana de Karol G que se casó en el Pacífico colombiano y cómo fue su boda

Una de las tres hermanas de 'La Bichota' dio el "sí, acepto" en medio de una ceremonia privada que tuvo lugar en Colombia. Mira las imágenes de sencilla la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Quién es la hermana de Karol G que contrajo matrimonio este 2026.