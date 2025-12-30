Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond reapareció
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Lina Tejeiro y Greeicy se robaron la atención en la Feria de Cali con un momento que se viralizó - CaracolTV

La actiz y la cantante protagonizaron un llamativo momento en la Feria de Cali que se volvió viral en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios. Aquí te contamos de qué se trató.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Lina Tejeiro y Greeicy se robaron la atención en la Feria de Cali con un momento que se viralizó

La actiz y la cantante protagonizaron un llamativo momento en la Feria de Cali que se volvió viral en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios. Aquí te contamos de qué se trató.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Lina Tejeiro y Greeicy en la Feria de Cali.