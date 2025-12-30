Lina Tejeiro y Greeicy se robaron la atención en la Feria de Cali con un momento que se viralizó

Lina Tejeiro y Greeicy, dos de las personalidades que más llaman la atención en la farándula nacional, mantienen una amistad especial desde hace cerca de 17 años. Se conocieron durante la grabación de un proyecto audiovisual y, desde entonces, han demostrado una complicidad y un apoyo incondicional que suele emocionar a sus seguidores.

Qué pasó entre Lina Tejeiro y Greeicy en la Feria de Cali

Ahora, en el marco de la Feria de Cali, la actriz y la cantante se robaron todas las miradas durante un evento privado en el que Greeicy interpretó algunas de sus canciones en vivo.



Mientras la artista caleña cantaba su tema ‘Más fuerte’, Lina Tejeiro, ubicada a su lado derecho, la observaba con profunda admiración e incluso, en varios momentos, utilizó un abanico para darle aire, un gesto que no pasó desapercibido.

El video, compartido en TikTok, ya supera el millón seiscientas mil reproducciones y acumula más de 300 comentarios, en los que muchos usuarios destacaron la actitud de la actriz y empresaria hacia su amiga.

Algunos de los mensajes que se leen son: “Lina la mira con una admiración brutal 🥰”, “Por esas amigas que te admiran y sonríen cuando estás triunfando 😍”, “Eso sí es una amiga real 💚🥺”, y “Manifestando una amiga como Lina Tejeiro para todas nosotras 🤞🏼🦋🤍”.



La carta de Lina Tejeiro que hizo llorar a Greeicy

En la noche del pasado 30 de octubre, Lina Tejeiro utilizó su perfil oficial de Instagram —donde reúne más de 10 millones de seguidores— para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a Greeicy.

“La vida nos juntó hace casi 17 años y desde entonces hemos sido testigos la una de la otra en todas las versiones posibles: las más fuertes, las más frágiles, las más felices y las que dolieron en silencio. Cada 30 de octubre paso a decirte ‘feliz cumpleaños’, pero este año no quiero solo celebrarte, quiero rendirte un homenaje”, escribió.

“Deseo que la vida te siga cumpliendo los anhelos del corazón, que nunca te falte la risa que contagia ni esa luz que ilumina sin esfuerzo. Gracias por existir, por quedarte, por ser hogar incluso cuando el mundo se mueve. Feliz cumpleaños, amiga mía. Te amo, Raji ♥️👯‍♀️”, agregó. Inmediatamente, Greeicy respondió visiblemente conmovida: “¡Rajiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 🥹 Me hiciste llorar. Te amo con todo mi corazón, Raji. Que sean muchas celebraciones más. JUNTAS”.

