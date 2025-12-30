Circula video de Yeferson Cossio y dicen que se grabó antes de falla en su corazón.

El pasado 22 de diciembre, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al publicar un video desde una clínica, luego de haber sido trasladado de urgencia tras sufrir una falla cardíaca por la que tuvo que someterse a una intervención en su corazón.

El creador de contenido no reveló mayores detalles sobre lo que le sucedió; sin embargo, días después se conoció el testimonio de un joven que estuvo con él antes de que ocurriera la complicación. Mr. Stiven relató que se encontraban disfrutando de la playa en un “parche tranqui”.

Según explicó, no se trataba de una fiesta ni estaban consumiendo sustancias. Ambos se encontraban en un yate, pero hizo énfasis en que el encuentro fue tranquilo y que no “sacaron la casa por la ventana”.



Video de Yeferson Cossio antes de falla en su corazón

Ahora, Cossio vuelve a ser noticia debido a la circulación de un video que, presuntamente, habría sido grabado un día antes de la falla en su corazón. En el clip se le ve vestido de blanco, con una botella de licor en la mano y bastante animado, repartiendo tragos de alcohol a varias personas.

Hasta el momento, ni el influenciador ni sus allegados se han pronunciado para confirmar o desmentir si el video en cuestión guarda relación con lo sucedido.



Cabe recordar que, tras la intervención cardíaca, el joven explicó a sus seguidores en qué consistió el procedimiento: “Con la intervención muy bien, lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien. No es por lo que ustedes piensan, no fue por sobredosis ni nada de eso; simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida”, contó.

