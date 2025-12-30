Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond reapareció
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Video de Yeferson Cossio antes de la falla en su corazón: esto creen que estaba haciendo

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Yeferson Cossio bastante animado e interactuando con varias personas. Aquí puedes verlo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Circula video de Yeferson Cossio y dicen que se grabó antes de falla en su corazón

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Yeferson Cossio bastante animado e interactuando con varias personas. Aquí puedes verlo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Circula video de Yeferson Cossio y dicen que se grabó antes de falla en su corazón.