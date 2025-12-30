Condenan a mujer que causó la muerte de hermano de Arcángel; dijo que no recuerda nada

El lunes 29 de diciembre de 2025, la justicia de Puerto Rico condenó a Nevárez Torres a una pena de 15 años de prisión, por provocarle la muerte a Santos y causarle heridas de gravedad a Keven Monserrate Gandía, acompañante del fallecido joven, en noviembre de 2021.

Durante la audiencia en la que se condenó a la mujer, ella ofreció disculpas al cantante y al resto de la familia de Justin, así como a los parientes de Gandía, por los irreparables daños que causó. Incluso, aseguró, que no recuerda qué sucedió.

“No recuerdo lo que pasó ese día, pero estoy consciente de yo cause ese lamentable accidente y soy la responsable de lo que sucedió. Estoy aquí para pedirles perdón a doña Carmen Santos, a Keven, a doña Iris y a sus familias. Mi más sincero perdón, y expresarles mi más profundo arrepentimiento por lo sucedido”, expresó Nevárez Torres.

Cómo murió el hermano de Arcángel

Justin Rafael Santos, el hermano de Austin Santos —como en realidad se llama el reguetonero de Puerto Rico—, murió cuando conducía un vehículo todoterreno Can-Am, que fue impactado por la camioneta de Nevárez Torres.

La mujer conducía en estado de embriaguez y en contravía, aseguraron las autoridades, por el puente Teodoro Moscoso, cuando chocó de frente con el vehículo de Justin Santos, que murió en el lugar de los hechos. Asimismo, dejó gravemente herido Keven Monserrate Gandía, que acompañaba al hermano del artista.



Qué edad tenía el hermano de Arcángel cuando murió

Justin tenía 21 años cuando falleció en el trágico accidente. La desesperación y el dolor se extendieron a la familia del artista urbano, por la pérdida del joven. En su momento, el cantante usó sus redes sociales para compartir un mensaje emotivo en el que reconoció que nunca había sentido un dolor tan profundo y expresa su lucha por encontrar consuelo tras la muerte de su hermano menor. En su publicación, el cantante afirmó que, aunque el sufrimiento era “inexplicable”, aceptaba la voluntad de Dios y pedía fuerza para guiar a su familia en estos momentos difíciles.

El accidente y el fallecimiento de Justin Santos conmocionaron a seguidores de la música urbana en toda la región y abrieron nuevamente el debate sobre los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades hicieron pruebas de alcoholemia a la conductora implicada para determinar su grado de intoxicación al momento del choque, de acuerdo con los procedimientos habituales en este tipo de siniestros.