Qué le pasó al hermano de Arcángel: condenaron Mayra Nevárez Torres por muerte

Condenan a mujer que causó la muerte de hermano de Arcángel; dijo que no recuerda nada

Se trata de Mayra Nevárez Torres, la persona que conducía en estado de embriaguez y quien atropelló a Justin Santos, familiar del cantante de reguetón, cuando él iba en su vehículo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de dic, 2025
Condenan a mujer por muerte del hermano de Arcángel