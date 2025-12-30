Publicidad

Enrique Iglesias presenta a su cuarto hijo: quién es su esposa y qué edad tiene

El cantante y su pareja sorprendieron a sus seguidores al compartir en redes sociales la primera fotografía en la que aparecen junto a sus cuatro hijos, luego de darle la bienvenida a su nuevo bebé.

Enrique Iglesias presentó a su cuarto hijo: Anna Kournikova dio a luz a los 44 años

El cantante y su pareja sorprendieron a sus seguidores al compartir en redes sociales la primera fotografía en la que aparecen junto a sus cuatro hijos, luego de darle la bienvenida a su nuevo bebé.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Enrique Iglesias presentó a su cuarto hijo.