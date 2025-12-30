Enrique Iglesias presentó a su cuarto hijo: Anna Kournikova dio a luz a los 44 años

Enrique Iglesias, uno de los cantantes españoles más reconocidos de la industria musical gracias a su amplia trayectoria, y su pareja, la extenista Anna Kournikova, sorprendieron a sus seguidores al presentar en redes sociales a su cuarto hijo.

La pareja, él de 50 años y ella de 44, le dio la bienvenida a su bebé el pasado 17 de diciembre, agrandando así su familia. La noticia fue compartida a través de Instagram, red social en la que al intérprete de 'El Perdedor' y 'Subeme la radio' lo siguen más de 21 millones de personas y a la exdeportista cerca de dos millones.

“My Sunshine 12.17.2025” (“Mi rayo de sol, 12.17.2025”) fue el texto con el que acompañaron la publicación del anuncio del nacimiento, junto a una tierna fotografía del bebé recostado al lado de un perezoso de peluche. Por el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del recién nacido.

También llamó la atención otra publicación en la que sus tres hijos mayores, Nicholas, Lucy y Mary, posan junto al nuevo integrante de la familia. Aunque no hay claridad sobre si la pareja está casada o no, durante años mantuvieron una estricta norma de no mostrar a sus hijos en redes sociales. No obstante, esa decisión ha cambiado con el tiempo y ahora comparten con mayor frecuencia momentos familiares.



Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen cuatro hijos. El 16 de diciembre de 2017 se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de Nicholas y Lucy. La familia volvió a crecer en enero de 2020, cuando la extenista dio a luz a Mary, a quien cariñosamente llaman ‘Masha’, en honor al legado cultural de su madre.

¿Enrique Iglesias se casó con Anna Kournikova?

El español y la rusa iniciaron su historia de amor a comienzos de los años 2000, luego de coincidir durante la grabación del videoclip 'Escape'. Para esa época, Kournikova gozaba de uno de los momentos más destacados de su carrera en el circuito profesional de la WTA. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que, desde el principio, ambos decidieron mantener alejada de los medios.

Aunque nunca han confirmado oficialmente si contrajeron matrimonio, un comentario de Julio José Iglesias Jr. avivó las especulaciones. Durante una entrevista con Sonsoles Ónega, al referirse a las bodas de sus hermanos, afirmó: “Enrique lo que no hizo fue una boda grande”, una frase que llamó la atención, ya que el cantante jamás ha hablado públicamente del tema.

