cantante, compositor, productor discográfico y actor español. Es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler.
Enrique Iglesias espera su cuarto hijo con Anna Kournikova a los 50 años
El intérprete de 'Súbeme la radio' está atravesando su mejor etapa y así lo ha evidenciado en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 18 millones de seguidores.
Ricky Martin responde a críticas por la extraña apariencia en su rostro
Sus seguidores aseguraban que se había practicado algún tipo de cirugía en el rostro, por lo que el cantante salió a desmentir los rumores.
Bad Bunny y Myke Towers acompañan el disco 'Final' de Enrique Iglesias
‘Final’ es un trabajo fulgurante de poco más de media hora que incluye 11 canciones, muchas de ellas ya conocidas e interpretadas principalmente en español.
Enrique Iglesias anuncia su retiro de la música con el lanzamiento de 'Final'
El cantante español dio la noticia en medio de una charla retransmitida por internet donde estuvo acompañado por Ricky Martin y Sebastián Yatra.
Enrique Iglesias lanza el primer anticipo de su nuevo disco, 'Me pasé'
La canción llega acompañada de un vídeo rodado en las playas de República Dominicana y es dirigido por Alejandro Pérez.
Enrique Iglesias es ‘el artista latino más grande de la historia’ según los Billboard
El artista español Enrique Iglesias será galardonado el próximo 21 de noviembre por su importante carrera.