Enrique Iglesias espera su cuarto hijo con Anna Kournikova a los 50 años

En las últimas horas, se conoció que Enrique Iglesias será papá de nuevo de su cuarto hijo junto a Anna Kournikova. La noticia ha impactado a todos sus seguidores, quienes le han enviado todas las bendiciones en esta etapa de su vida a sus 50 años.

Enrique Iglesias será papá por cuarta vez

Es de resaltar que, el intérprete de 'Bailando' actualmente está enfocado en su carrera musical. Por ejemplo, recientemente cantó al lado de Emilia Mernes en España, e hizo que todo el público aplaudiera por aquel momento tan lindo que estaban viviendo.



Debido a esto, varios internautas empezaron a preguntar cuándo va a ir a las diferentes ciudades en donde sus fans viven. Asimismo, expresaron lo mucho que lo quiere por toda su trayectoria como el excelente artista que es.

Ahora bien, la noticia de que va a ser papá por cuarta vez la dio Hola, quien reveló que con su pareja, Kournikova llevan más de 25 años juntos. Asimismo, es de resaltar que, ya tienen tres hijos más, los mellizos, Nicholas y Lucy, que tienen siete años, y Mary, que tiene cinco.

