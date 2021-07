Enrique Iglesias lanza el primer anticipo de su nuevo disco, 'Me pasé'

Enrique Iglesias publicó el tema 'Me pasé', una colaboración con la estrella del reguetón Farruko que supone el primer anticipo de su próximo disco, el cual verá la luz el próximo mes de septiembre.

A falta de más detalles, su discográfica lo ha calificado como: "un derroche de energía (...), construida sobre la base de una extraordinaria melodía eléctrica y con un ritmo irresistible que sin duda la convertirá en el himno de este verano".

La canción llega acompañada de un vídeo rodado en las playas de El Portillo en Samaná, en República Dominicana, y dirigido por Alejandro Pérez, responsable de otros trabajos emblemáticos de la carrera de Iglesias, como 'Bailando', 'Súbeme la radio' y 'Duele el corazón'.

'Me pasé' es además el primer tema que Iglesias ha lanzado como titular desde 'Move to Miami', de 2018, aunque el compositor e intérprete madrileño no ha parado de meterse en el estudio en los últimos años, con abundantes participaciones en canciones para otros artistas.

En los últimos años, Iglesias ha aparecido por ejemplo en 'Nos fuimos lejos' de Descemer Bueno, 'Después que te perdí' de Jon Z, 'Lalala' de Y2K (en el que también colaboró vocalmente la canadiense Carly Rae Jepsen) y, más recientemente, 'Fútbol & Rumba', del último disco de Anuel AA.

Eso sí, hay que remontarse a 2014 para encontrar el último disco de estudio de Iglesias, 'Sex and love', el cual incluía su gran éxito internacional 'Bailando', del que a nivel mundial se despachó una cifra equivalente a 8 millones de copias, siendo la décima canción más vendida de 2014.

El lanzamiento de 'Me pasé' calentará su desembarco el próximo 25 de septiembre en Las Vegas (EE.UU.) en lo que será el inicio de su gira por Norteamérica junto a Ricky Martin , un evento histórico con dos leyendas de la música latina. EFE