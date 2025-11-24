Martha Isabel Bolaños se dejó ver muy cariñosa con su novio y hasta palmadita hubo

Martha Isabel Bolaños quedó captada en las cámaras de El Fisgón, de ‘La Red’, cuando disfrutaba del ‘show’ deMarc Anthony junto a su novio, un misterioso hombre del que todavía no se conocen detalles.

En las primeras imágenes emitidas por el programa de Caracol Televisión se aprecia cuando la actriz caleña ingresa al recinto tomada de la mano de su pareja. Posteriormente, El Fisgón capturó a la artista bailando con su novio, abrazándolo por la espalda y besándolo en el cuello y hasta grabó el momento en el que él le dio una suave palmadita en su zona trasera.

Finalmente, se dio el esperado beso en la boca, que terminó de confirmar que Bolaños y su novio están pasando por el mejor momento de su relación y que se encuentran muy enamorados.

“Me alegra tanto por Martha Isabel. Esperamos que esta relación sea la que ella tanto ha añorado”, dijo Frank Solano, uno de los presentadores de ‘La Red’ que se emocionó al ver a la actriz tan feliz.



Martha Isabel Bolaños y su novio no fueron los únicos enamorados que quedaron captados por El Fisgón en el concierto de Marc Anthony. Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar, “la pareja del momento” según ‘La Red’, y Fabián Vargas y su esposa, fueron otros famosos que disfrutaron de la música del cantante nacido en Estados Unidos.



¿Qué edad tiene Martha Isabel Bolaños?

La reconocida actriz cumplió 51 años de edad en enero de 2025, por lo que está cerca de celebrar sus 52. La vallecaucana se ha sabido conservar joven y saludable y, por lo mismo, es una de las mujeres más admiradas por el público colombiano.

Y es que desde hace varios años, Martha Isabel mantiene un estilo de vida saludable: se alimenta con alimentos nutritivos, hace ejercicio cardiovascular y de fuerza varias veces, y además tiene técnicas para fortalecer su espiritualidad.

