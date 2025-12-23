Greeicy se quebró al contar situación que vivió con su hijo Kai: "Los niños son angelitos"

La intérprete de temas como 'amantes', 'Más fuerte', 'Los besos' y 'Esta noche' apareció el pasado 22 de diciembre en su perfil de TikTok para recordar los momentos más emotivos que ha experimentado gracias a su hijo Kai, quien nació en abril de 2022 como fruto del amor de la caleña y el cantante Mike Bahía.

Emotivos momentos de Greeicy y su hijo Kai

La exentrenadora de 'La Voz Kids Colombia' empezó contando una anécdota que vivió con el más pequeño de la casa cuando él le pidió que le tocara el pecho.



"De repente, de la nada Kai me dice 'mamá, mira, siente como estoy sintiendo aquí' (...) yo como que entendí el mensaje, le puse la manito en el corazón y le dije 'gordo, sí, mira, te late súperlindo tu corazón'. Me coge la cumbamba y me dice 'por amarte'. O sea, esas cositas a mí me curan", contó.

Esta no fue la única anécdota que sacó a colación, pues también recordó el día en el que Kai se percató de que estaba teniendo un mal día sin necesidad de que ella ahondara en detalles.





"El otro día estábamos en la casa y yo tenía como un día de esos de adulto, que tiene la cabeza llena de cosas, de compromisos, de mucha información. Según yo, por fuera estaba normal porque yo estaba con él, pero mi cabeza internamente era la que estaba enredada y de la nada me dice 'mamita, mírame a los ojos'", contó.

Greeicy confesó que estas historias las quiso compartir debido a su más reciente lanzamiento musical 'Curándote', que se ha convertido en todo un éxito en las plataformas musicales gracias a la apuesta visual del video, que ya recoge casi 700 mil visualizaciones en YouTube.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a sus historias no se hicieron esperar, pues muchas mujeres se sintieron identificadas con esta etapa de la maternidad que está experimentando: "Los niños varones son el mejor amor de una madre, es algo inexplicable", "Igual es mi hijo, son una curita, literalmente", "Es normal eso en los hijos varones", "Eres una mujer y una madre maravillosa", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

