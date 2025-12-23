Publicidad

Cayó número de Diomedes Díaz en lotería
Qué dijo Greeicy sobre su experiencia con la maternidad desde el nacimiento de Kai

A propósito del lanzamiento de su canción 'Curándote', Greeicy expuso los emotivos momentos que ha vivido con Kai, el hijo que nació como fruto de su relación con Mike Bahía.

Greeicy se quebró al contar situación que vivió con su hijo Kai: "Los niños son angelitos"

La cantante caleña publicó un video de TikTok donde compartió con sus seguidores una serie de historias junto a Kai, a propósito del lanzamiento de su canción 'Curándote'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
