Pipe Bueno destapó la verdad detrás de su nueva vida en México: "Comenzar de cero"

El intérprete de temas como 'No voy a morir', 'La cantina', 'Recostada en la cama', 'Te parece poco' y 'Usted no me olvida' concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión en donde se sinceró sobre cómo ha sido migrar y abrirse camino dentro de la industria musical mexicana.

Mira también: ¿Luisa Fernanda W practica el 50/50 con Pipe Bueno? Opinó sobre la polémica conversación



Es necesario mencionar que el arista se fue en compañía de su pareja sentimental, Luisa Fernanda W, y de sus dos hijos: Domenic y Máximo. Aunque siguen visitando Colombia debido a que sus familias, amigos y negocios están acá, han buscado la forma de expandir sus horizontes.

Dónde viven Pipe Bueno y Luisa Fernanda W junto a sus hijos

Bueno confesó que todo este proceso lo ha llevado a reflexionar sobre la importancia de probar cosas nuevas y salir de los escenarios a los que cada persona está acostumbrada a estar.

"Es increíble y es muy bonito salirse de la zona de confort, irse a incomodarse, podría decir comenzar de cero, aunque no lo es, pero digo más bien como recordar un poco los inicios, de ese momento donde se tocan puertas, donde se está empujando la maleta de una forma muy distinta a la que yo podía estar desde la comodidad de mi casa aquí en Colombia", comentó.





Mira también: Pipe Bueno finalizó los rumores y respondió a quienes dicen que Domenic no es su hijo

Publicidad

Asimismo, recordó que ha notado un cambio abismal específicamente entre las contrataciones que recibía los fines de semana en Colombia y la forma de buscar trabajo en el extranjero, reconociendo que ha conectado con el Pipe Bueno que inició su carrera cuando tan solo tenía 16 años.

El 2025 ha sido un año lleno de éxito para el cantante y la creadora de contenido digital, pues tuvieron la oportunidad de fortalecer sus lazos familiares y apoyarse en sus proyectos. De hecho, la paisa recientemente fue noticia al anunciar que hizo parte de la segunda entrega de 'Zootopia', pues fue contactada para dar vida a la Capitana Hoggbottom.

Publicidad

Mira también: Luisa Fernanda W reveló qué haría si ve chats comprometedores de Pipe Bueno: "No me funen"

Pese a que recibió críticas por la interpretación que hizo, muchos fanáticos le expresaron de nuevo su admiración por apostar por su sueño artístico.

"Zootopia siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande, así que no se la pierdan y acompáñenme a vivir este sueño desde este 27 de noviembre, solo en cines", contó en sus redes sociales.