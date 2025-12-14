Andrea Serna le da la bienvenida a un nuevo integrante a su familia, su hija es la más feliz

Andrea Serna les comunicó una buena noticia a sus más de cuatro millones de seguidores en redes sociales. Y es que decidió agrandar la familia por petición de su hija, Emilia, quien es la más feliz con la noticia que ha contado la presentadora.

Andrea Serna tiene nueva mascota

En sus historias de Instagram, la presentadora del ‘Desafío del Siglo XXI’ compartió una foto de su hija recostada en el suelo junto a un cachorro. “Tengo algo que contarles”, escribió, y continuó con otra instantánea en la que la niña le está dando un beso al perrito. “Se llama Bella, se pronuncia Bela, y es la nueva integrante de la familia”, explicó.



Incluso mencionó que quienes la conocen saben que este es un paso enorme para ella y para su familia. Sin embargo, dijo que tuvieron una “junta directiva, papá, mamá, Santa y el Niño Dios”, y fue así como finalmente coincidieron en que era el momento indicado para hacer crecer la familia.

La familia está emocionada por esta nueva experiencia y Andrea Serna aseguró que están aprendiendo, pues todos son papás perrunos primerizos. “Estas primeras horas no hemos hecho más que malcriarla”, escribió a modo de broma.





Finalmente, aseguró que pronto les contará más a sus seguidores sobre la decisión y la experiencia. No obstante, por ahora se dedicará por completo a su nueva mascota, a consentirla, conocerla y entenderla.

Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío’

En sus redes, la caleña también ha dado de qué hablar por lo que pasa detrás de cámaras en el ‘Desafío del Siglo XXI’. Esto, a raíz de un contenido en el que enumera las cosas que la hacen pasar “momentos humildes” mientras trabaja.

La primera es empaparse en medio de una grabación, pues ella debe aguantar toda el agua corriendo por su cuerpo sin parecer incómoda o desarreglada y dejando pasar que se dañe el peinado y el maquillaje que duraron horas preparando.

La segunda ocurre cuando suda demasiado, pues en la Ciudad de las Cajas hay cambios de clima impredecibles y, aunque asegura que en cámara no se nota, en algunos momentos la temperatura se eleva demasiado y es inevitable que termine empapada, pero en sudor.

La tercera y la cuarta son el ataque de los zancudos y mosquitos, pues en ocasiones olvida usar repelente y debe disimular ante las cámaras que está intentando quitárselos de varias partes del cuerpo o que la están picando en plena grabación.

Finalmente, la quinta cosa que la hace sentirse “humilde” es cuando se queda en blanco mientras habla con los desafiantes. En medio de la conversación, hay momentos en los que se concentra demasiado, tanto que luego olvida lo que debía decir. Aunque no le sucede con frecuencia, sí es algo que la hace querer decir “trágame tierra”.

