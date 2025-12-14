Publicidad

Noticias Caracol
Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Andrea Serna, presentadora del Desafío, presenta a su nueva mascota, Bella

Andrea Serna, presentadora del Desafío, dio un gran paso y mostró en redes sociales que al fin llegó el momento de agrandar su familia, por eso presumió la llegada de Bella, su mascota nueva.

Andrea Serna le da la bienvenida a un nuevo integrante a su familia, su hija es la más feliz

Tras hacer una reunión muy importante, Andrea Serna dio un gran paso y mostró en redes sociales que al fin llegó el momento de agrandar su familia, por eso presumió la llegada de Bella.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
Andrea Serna recibió a una nueva integrante en su familia.