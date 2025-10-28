Pipe Bueno finalizó los rumores y respondió a quienes dicen que Domenic no es su hijo

La familia de la creadora de contenido digital y el cantante está de celebración debido a los cumpleaños de sus hijos Domenic y Máximo. A propósito del festejo y de los cientos de mensajes de felicitaciones que han recibido los niños en las plataformas digitales, el intérprete de 'No voy a morir' y 'La cantina' se pronunció frente a los rumores que indican que él no sería el padre biológico del niño más pequeño.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el caleño mostró los comentarios que ha recibido en las publicaciones donde presume de su bebé: "¿Ese niño rubio de ojos celestes a quién salió?", "¿Por qué el niño pequeño no se parece a ninguno de sus padres?", "Yo estaría preocupada, esos dos niños no se parecen en nada", son algunos de los mensajes de los que se destacan.

Molesto por los rumores que están creciendo cada vez más en redes sociales, el músico expuso una fotografía de su familia con la que buscaba probar que tiene varios integrantes de su hogar con ojos claros: "Estos son algunos de mis familiares con los ojos así... Sin contar que también en la familia de LU hay ojos claros. Les aconsejo que hagan zoom", escribió.

Posteriormente, grabó a su pareja sentimental para que les respondiera a quienes criticaron a su hijo mayor por usar coche a una "avanzada edad".

"Yo pienso que nosotros no deberíamos estar dando explicaciones acerca de esto, pero sí les voy a dar un consejo a los padres que tienen dos hijos. Si ustedes van a ir a Disney, lleven coche. ¿Por qué? Porque los niños se cansan mucho caminando en los parques y obviamente, si no tienen coche, ellos en algún punto les dicen 'mamá, papá, cárgame'", explicó.

Cómo fue el cumpleaños de los hijos de Luis Fernanda W y Pipe Bueno

La pareja decidió empacar maletas y celebrar estas dos fechas fuera de Colombia. Por medio de sus redes sociales, mostraron la cena que tuvieron en un restaurante e informaron posteriormente que estarían disfrutando del Crucero Disney Wish donde los pequeños tendrán la posibilidad de compartir junto a sus personajes favoritos y vivir toda una experiencia de película.