En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan, del 'Desafío', dice si planea volver con Luisa y confesó si ya la superó

Juan, del 'Desafío', dice si planea volver con Luisa y confesó si ya la superó

Luego de su salida de La Ciudad de las Cajas, el exintegrante de Gamma concedió una entrevista en ditu, donde lo interrogaron acerca de su relación con el refuerzo de Alejo en 2023.

Juan confesó si tiene intenciones de regresar con su ex, Luisa, del 'Desafío 2023'.
Juan confesó si tiene intenciones de regresar con su ex, Luisa, del 'Desafío 2023'.
Foto: Caracol Televisión y tomada de Internet.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad