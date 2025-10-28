Juan, del 'Desafío', dice si planea volver con Luisa y confesó si ya la superó

El entrenador fitness puso fin a las especulaciones acerca de su relación con Luisa, exparticipante del reality en 2023 y no solo se pronunció sobre los motivos de su ruptura, sino que también concedió una entrevista para ditu en donde se sinceró si es verdad que tiene planes de regresar con ella teniendo en cuenta la química que tuvieron antes de estar en La Ciudad de las Cajas.

Cuando Esteban Hernández le preguntó si ya había superado a la exreina de belleza, él contestó con contundencia: "No, a Lu yo la adoro mucho y la voy a adorar toda la vida. Yo viví cosas muy bonitas con ella en la relación, por cosas de las vida y de pronto inmadurez, más mía que de ella, en su momento no se dieron las cosas, pero nada, obviamente la voy a querer, ese sentimiento va a estar ahí, siempre voy a estar para ella, me imagino que ella también para mí porque me lo ha demostrado", dijo.

Asimismo, le agradeció públicamente por haberlo apoyado y defendido de sus detractores mientras estuvo compitiendo por su sueño en el terreno de juego, pues muchos lo criticaron por la alianza que tenía con Katiuska y por algunos gestos que tuvo con sus compañeros en Alpha, Omega y Gamma.



El modelo aprovechó el espacio para asegurar que ya superó a la joven, añadiendo que, aunque no se niega cien por ciento a la posibilidad de volver con ella, cree que eso ya es un asunto del pasado y que debe darse la oportunidad de conocer más gente y crecer en diferentes aspectos de su vida.

Durante el encuentro, Juan también desmintió que Katiuska tuviera algún tipo de interés sentimental en él, argumentando que son buenos amigos incluso antes de estar en el formato de Caracol Televisión, pues acostumbraban a entrenar juntos y apoyarse en diferentes competencias a las que se inscribían.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.