En vivo
También Caerás
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan vivió con Luisa, del Desafío XX: ¿cuánto tiempo y por qué terminaron?

Juan vivió con Luisa, del Desafío XX: ¿cuánto tiempo y por qué terminaron?

Juan, quien salió del Desafío Siglo XXI, por una lesión, muestra una foto de cuando era novio de Luisa Sanmiguel, exparticipante del Desafío XX. Cuenta cómo se conocieron y quién decidió dar por terminada la relación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad