Juan vivió con Luisa, del Desafío XX: ¿cuánto tiempo y por qué terminaron?

Juan, quien tuvo que abandonar el Desafío Siglo XXI por una lesión, sorprendió al revelar detalles inéditos de su pasado sentimental con Luisa Sanmiguel, exparticipante del Desafío XX. El modelo paisa mostró una foto junto a ella y contó cómo se conocieron, cuánto duró su relación y las razones por las que decidieron separarse.

Durante su paso por la Ciudad de las Cajas, Juan ya había mencionado a Luisa en una conversación con Katiuska, a quien le confesó que conoció a la deportista antes de aparecer en televisión y que incluso la acompañó en sus entrenamientos, siendo un gran apoyo en su crecimiento físico y personal.



Cuánto duraron Juan y Luisa, del Desafío XX

En entrevista para El Sentenciado del Siglo, Juan aceptó el reto de mostrar una foto con su exnovia y abrió su corazón: “Duré con Lu como dos años y medio, terminé con ella como un año antes de que se fuera a su Desafío”, contó.

El exparticipante explicó que mantienen una buena relación, pese a que ya no tienen un vínculo sentimental, y recordó cómo comenzó todo cerca de 2019:“Ella entrena en el gimnasio donde yo trabajaba. Nos conocimos en un comercial en el que participamos juntos hace como seis años”.



Sobre las razones de la ruptura, Juan fue sincero: “Siento que no estaba preparado para estar en una relación. Nos fuimos a vivir juntos muy rápido, no nos conocíamos bien. Yo estaba en un punto donde no había madurado tanto, ni económicamente ni sentimentalmente. Empezamos a tener muchos problemas y decidimos dejarlo. Ella fue la que me terminó”.

Finalmente, confirmó que vivieron juntos durante dos años, y aunque la historia quedó atrás, parece que el cariño y el respeto entre ambos perdura.



Juan le hizo una promesa a Katiuska sobre Luisa

En el Desafío, el Súper Humano le hizo una apuesta a su compañera Katiuska: prometió no volver con su exnovia tras salir del reality. “Si pasa un mes después de que salga del Desafío y no he vuelto con ella, me debe un millón de pesos”, dijo Juan. Katiuska, entre risas, subió la apuesta: “No, un mes no… tres meses. Si vuelves antes, me debes un millón”, respondió ella.

