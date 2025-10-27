Familiar de Juan se presentará a la próxima edición del 'Desafío' y prometió ganar

El entrenador fitness aceptó la invitación del programa matutino 'Día a Día' y conversó con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero acerca de su paso por el reality de los colombianos. El Súper Humano no dudó en revelar cuánta plata sacó del juego y en reaccionar también a los momentos más polémicos que protagonizó mientras estuvo en el formato.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue que se reunió en videollamada con su familia, quien atendió la comunicación desde Barranquilla. Tanto su hermano como su padre se mostraron orgullosos no solo del comportamiento que tuvo con sus compañeros y el liderazgo que demostró en cada uno de los equipos, sino que también lo felicitaron por haber dado su cien por ciento en los Boxes, incluso cuando estaba lesionado.

Stiven tomó la palabra en medio de la conversación y admitió que se presentará a la próxima edición del 'Desafío': "La idea es que sí, vamos a presentarnos a ver que sea lo que Dios quieras. Aquí todos somos una familia deportista y ya esperar que sea lo que Dios quiera", respondió cuando Rochi Stevenson le preguntó si era verdad que participaría en la convocatoria.

El joven, al parecer, no se presentaría solo, pues quiere realizar el proceso en compañía de Joel, un amigo de la familia. "Si no ganó Juan, que gane alguno de ustedes. Amigos o familia", concluyó la presentadora.



Cómo es la relación de Juan, del 'Desafío', y su hermano Steven

El exparticipante admitió que conoció a su papá y a su hermano cuando tenía aproximadamente cinco años y, a pesar de que no le cayó muy bien el niño al inicio, con el tiempo fueron fortaleciendo el vínculo.

"Somos medio hermanos. La verdad nunca tuvimos muy buena relación. Como éramos de diferentes mamás como que nos teníamos rasquiñita y compartíamos, pero porque mi papá nos juntaba", contó.

Posteriormente, recordó que empezaron a invitarse mutuamente a partidos de fútbol y fiestas; sin embargo, no fue hasta un Carnaval de Barranquilla que ambos se percataron de la buena química que tenían y desde entonces se han vuelto inseparables.

