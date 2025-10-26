Juan, del 'Desafío', habló de la pérdida más dura de su vida y por qué culpa al alcohol

El entrenador fitness, uno de los participantes más recordados del programa ‘Desafío del Siglo XXI’, rompió el silencio sobre los difíciles momentos que vivió antes de hacerse famoso en el reality. El Súper Humano fue eliminado en el capítulo 80 por recomendación del equipo médico, luego de que se agravara una lesión en el dedo de su mano ocasionada durante una prueba en el Box Blanco.

Tras abandonar la competencia, el exconcursante concedió una entrevista para La Red en donde contó cómo atravesó una de las etapas más duras de su vida. Juan reveló que su adicción al alcohol se intensificó al enfrentar una serie de problemas personales que coincidieron con la pérdida de su abuelo.

En aquel momento, el deportista vivía en Barranquilla, estaba distanciado de su padre y afrontaba dificultades económicas. Su madre le insistió en visitar a su abuelo, quien había sido diagnosticado con cáncer y se encontraba en estado crítico. Sin embargo, el joven no alcanzó a despedirse.

“Cuando iba a mitad de camino me escribe mi hermana como a las 2:00 o 3:00 a.m. que mi abuelito había fallecido. Eso fue un golpe muy duro para mí porque por estar en el desorden y tomando y pensando en fiestas de pronto en las peladas, en las mujeres, no pude despedirme de él”, contó con tristeza.

Juan reconoció que su comportamiento desordenado le pasó factura en varios aspectos de su vida personal. “Le fallé por haber estado de desordenado”, admitió al recordar la relación con su abuelo.

El exconcursante también reveló que sus dos relaciones sentimentales más serias terminaron a causa del alcohol, aunque aclaró que nunca ha consumido drogas.

En la actualidad, Juan se muestra más consciente de los errores que cometió y busca encaminar su vida lejos de los excesos. Su testimonio se suma a la lista de figuras públicas que han decidido hablar abiertamente sobre sus batallas personales, con el objetivo de generar conciencia sobre los peligros del abuso del alcohol.

