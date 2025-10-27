¿Niñas de 'Hilos de vida' son hermanas en la vida real? Así lucen en la actualidad

'Hilos de vida' se ha convertido en una de las novelas turcas que mejor acogida ha tenido entre el público colombiano no solo por el talento que caracteriza al elenco, sino también por la historia que envuelve a los personajes. Esta producción cuenta con la participación de actores de la talla de Ergül Miray Şahin, Ali Yağız Durmuş, Erden Yılmaz, Duygu Mercan, Hakan Dınçkol, Ufuk Kaplan, entre otros.

Mira también: Capítulo 10 Hilos de vida: Aras y Mahinur logran casarse luego de encontrar a Derin



¿Qué parentesco tienen las niñas de 'Hilos de vida'?

Aunque en la ficción interpretan a dos niñas que fueron cambiadas de familia al nacer y esto ha dado la ilusión de que son hermanas, en la vida real están lejos de serlo. Bade es interpretada por la actriz Zeynep İkra Özköse, quien ya recoge más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La pequeña, que da vida a una menor de cinco años que padece de anemia hemolítica, se ha posicionado como una de las promesas de la actuación en Turquía gracias a su participación en otros proyectos como 'Gizemli Ada: Mençuna' y 'Kan Çiçekleri'.



Por otro lado, Derin fue traída a la vida gracias al trabajo de Lena Eylül, una destacada modelo y actriz que, a pesar de su corta edad y experiencia en la industria del entretenimiento, está esforzándose por ganarse un importante espacio entre la nueva generación de actores. Actualmente, posee una comunidad de 12 mil seguidores y comparte constantemente detalles de su vida personal, tal es el caso de la relación que tiene con su hermana menor, Lina Neva.



Publicidad

Mira también: En qué se parece 'Hilos de vida', la nueva novela turca, a 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'

Aunque las dos niñas no comparten ningún lazo de sangre, han demostrado en más de una oportunidad que han creado una estrecha relación durante las jornadas de grabación debido a que tienen una edad similar y a que comparten gran tiempo del tiempo juntas.

Publicidad

En redes sociales, de hecho, han mostrado los juegos que realizan, los eventos a los que asisten y el vínculo que también construyeron con los actores que prestan su piel a Mahinur Kılıçtan y Aras Yılmazer, protagonistas de la historia.

Mira también: Cuándo empieza 'Hilos de vida', la nueva novela turca de Caracol Televisión, y de qué trata

No te pierdas Hilos de vida en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

