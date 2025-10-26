El Charrito Negro regresó de la muerte y ahora vive con un proyectil en su cuerpo

El intérprete de 'Quererte fue un error' y 'A punta de trago' sorprendió a sus seguidores con una impactante revelación durante una entrevista concedida a La Red. El artista confesó que vive con una bala en el cuerpo, un recuerdo permanente de un violento episodio que sufrió hace varios años en la ciudad de Cali.

Mira también: El ‘Charrito Negro’ y otro famoso pasaron tremendo susto por un accidente de tránsito



Según relató, todo ocurrió cuando intentaron quitarle el carro. Durante el asalto, los delincuentes le dispararon en el abdomen, dejándolo gravemente herido. En medio del caos, apareció una persona que, según sus palabras, fue decisiva para que sobreviviera. “Fue un ángel" que lo llevó hasta la clínica y, aunque recuerda que estaba vestido de azul, jamás lo volvió a ver.

El artista recordó que su estado era tan crítico que los médicos incluso llegaron a darlo por muerto después de diez minutos de reanimación.

Mira también: El Charrito Negro sufrió aparatoso accidente en Tuluá: se reportan tres personas heridas



Contra todo pronóstico, El Charrito Negro regresó a la vida y fue trasladado de inmediato a cirugía. Los médicos lograron estabilizarlo y salvar su vida, pero la operación tuvo una decisión difícil. El proyectil había quedado alojado en una zona muy delicada, cerca de la columna vertebral, lo que representaba un alto riesgo si se intentaba extraer.

Publicidad

Luego de su inesperado regreso, fue operado de emergencia. El médico le dejó la bala en el cuerpo podría afectar su movilidad.

Mira también: El Charrito Negro acepta que recurría a los castigos de vieja guardia con sus hijos

Publicidad

El intérprete, conocido por éxitos como 'Amor fingido', afirmó que este episodio lo llevó a valorar aún más la vida y la fe. Asegura que aquel misterioso “ángel vestido de azul” fue un enviado divino que apareció en el momento justo para salvarlo.

Con más de tres décadas de trayectoria, El Charrito Negro continúa conquistando escenarios y llevando su música popular por todo el país, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le concedió.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.