En vivo
Los Informantes
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / El Charrito Negro regresó de la muerte y ahora vive con un proyectil en su cuerpo

El Charrito Negro regresó de la muerte y ahora vive con un proyectil en su cuerpo

El destacado cantante de música popular fue herido en Cali hace años. El artista asegura que no murió debido a que Dios no lo necesitaba aún con él en el cielo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad