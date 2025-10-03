Cuándo empieza 'Hilos de vida', la nueva novela turca de Caracol Televisión, y de qué trata

'Hilos de vida', la conmovedora novela turca que explora la complejidad de las relaciones familiares y el poder del amor en tiempos de adversidad llega a las tardes de Caracol Televisión. Esta historia relata el drama de dos familias cuyas vidas quedan entrelazadas de manera inesperada como consecuencia de un error provocado por el intercambio de dos bebés al nacer.

Cuándo empieza la novela turca 'Hilos de vida' y de qué trata

Desde el próximo 8 de octubre, los espectadores podrán disfrutar de 'Hilos de vida' a las 5:00 p.m., después de 'Tormenta de pasiones'.



Mahinur Kılıç es una madre trabajadora que se esfuerza por sacar adelante a su familia, vive en un barrio tradicional junto a su hija Bade y su esposo Kenan. Desde hace un tiempo, su vida familiar es complicada, no solo porque su marido es mujeriego, sino también por los problemas de salud de Bade.

Por este motivo, Mahinur se ve forzada a renunciar a su trabajo en un hospital de propiedad de Yılmazer Holding, para poder dedicarse a cuidar de su hija. Por otro lado, Aras Yılmazer, antiguo empleador de Mahinur, vive con su hija Derin, su madre Selvihan, su tía Leyla y su primo Ejder en una mansión familiar que ha pasado de generación en generación.

La esposa de Aras, Banu, falleció trágicamente debido a complicaciones durante el nacimiento de su hija. Tras su muerte, Aras se mostró reacio a buscar una nueva relación, pero finalmente se comprometió con Pelin, una mujer de una familia igualmente adinerada que trabaja como directiva en el hospital.

Cuando la pequeña Bade es hospitalizada, Mahinur y Aras se enfrentan a una verdad desgarradora: años atrás, en el mismo hospital donde Mahinur también dio a luz el mismo día que Banu, una enfermera cambió accidentalmente las etiquetas de los bebés en medio del caos causado por la muerte inesperada de Banu durante el parto. Esta verdad permaneció oculta hasta que una prueba realizada entre Bade y Kenan reveló el error, desvelando que Kenan no es el padre biológico de Bade.

Convencida de que Bade es su hija biológica, Mahinur busca la ayuda de Aras Yılmazer, el dueño del hospital donde dio a luz, para demostrar la realidad. Juntos, hacen un descubrimiento devastador: sus hijas fueron intercambiadas al nacer, una revelación que los deja conmocionados.

Mientras luchan por aceptar una nueva nueva realidad, deben enfrentar un hecho aún más duro: Bade sufre de anemia hemolítica, una grave enfermedad que pone su vida en peligro.

¿Podrá el amor encontrar su destino?