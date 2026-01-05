Actor de ‘La venganza de Analía 2’ cumplió un año con su novio: foto juntos

'La Venganza de Analía 2' fue una de las producciones más exitosas de 2025 en Caracol Televisión, gracias a su potente historia y a un elenco de lujo. La serie acompañó a los colombianos durante 67 capítulos cargados de emociones, con llantos, dramas, traiciones y, por supuesto, mucha venganza.

Quién es el novio de Manuel Prieto de 'La Venganza de Analía 2'

En esta segunda entrega, varios personajes cobraron especial relevancia al convertirse en aliados clave de Analía, interpretada por Carolina Gómez. Uno de ellos fue Benji, personaje que se robó las miradas y que estuvo a cargo de Manuel Prieto, quien se puso en la piel del estratega tecnológico, programador y desarrollador web, además de ser la mano derecha de Guerrero.



El actor bogotano llamó recientemente la atención en redes sociales tras compartir una publicación en su perfil de Instagram en la que celebró un año de noviazgo con su pareja, el modelo Juan José Gómez. Prieto, quien también hizo parte del elenco de La nocturna, le dedicó unas emotivas palabras que acompañaron un carrusel de tres fotografías en blanco y negro, en las que ambos posan juntos sin camisa.

“Un año caminando juntos, aprendiendo, creciendo y eligiéndonos incluso cuando no es perfecto. Gracias por este viaje, te amo ❤️ Gracias, amigo Camilo Forero, por estas fotos, tu trabajo siempre el mejor”, escribió el actor.



En el espacio de comentarios, Roberto Manrique, quien fue su compañero durante el rodaje e interpretó a Sebastián Casa, le dejó un mensaje de felicitación. Cabe recordar que el actor ecuatoriano reveló hace algunos años su atracción por los hombres.

La primera publicación que Manuel Prieto tiene junto a su pareja data de marzo de 2025 y, desde entonces, ha compartido varias más. Entre ellas destaca una en la que ambos participaron en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Aunque en algunas publicaciones en Instagram Prieto ha etiquetado a Juan José Gómez, actualmente la cuenta de su pareja no se encuentra disponible, por lo que no se conoce mucha información sobre él.

