Actor de ‘La venganza de Analía 2’ cumplió un año con su novio: foto juntos

El actor Manuel Prieto, que le dio vida al personaje de Benji en 'La Venganza de Analía 2', comaprtió varias fotos con su pareja sentimental, pues es abiertamente homosexual.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de ene, 2026
Actor de ‘La venganza de Analía 2’ cumplió un año con su novio.