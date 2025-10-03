Carolina Gómez muestra a su hermana que no es famosa: son muy parecidas

En la imagen publicada por Carolina Gómez, la ex virreina universal aparece abrazando a su hermana, que es menor que ella, mientras ambas sonríen a la cámara. “Ella… a la que quiero bonito. La que ha limpiado mis lágrimas y besado mi corazón cuando lo he necesitado. La que se ríe conmigo a carcajadas y es mi cómplice con una mirada. I Lob Yu Schica🥰 To infinity and behind together”, escribió la actriz sobre su familiar.

La fotografía deja al descubierto el parecido físico que hay entre ellas dos y con Sylvana Gómez, la hermana de Carolina que también fue reina de belleza, cuando concursó por ser Señorita Bogotá, en 2007.

¿Quién es Natalina Gómez Correa, hermana de Carolina Gómez?

Natalia Gómez es directora de Marketing en una multinacional con presencia en Colombia, México y Panamá, en la que se encarga de liderar y ejecutar estrategias y campañas que le permitan a la compañía crecer y tomar decisiones acertadas.



La hermana de Carolina tiene 43 años, está casada, es amante de la cocina (en su cuenta de Instagram tiene varias recetas saludables), lleva una vida equilibrada y tiene un perro, Vicente, que es uno de sus grandes amores.

Al igual que la actriz y que Sylvana, tiene habilidad para manejar las cámaras y hasta se ha animado a hacer contenido de humor a través de sus redes sociales. Estas son algunas imágenes de ella:

¿Cuántos hermanos tiene Carolina Gómez, actriz y exreina de Colombia

La artista, que también es empresaria, tiene siete hermanos:Armando, Bernardo, Jacobo, Lorena, Natalia, Sylvana y Alejandra. La más reconocida de ellos es Sylvana Gómez, no solo porque le siguió los pasos en el modelaje y el reinado, sino porque ha trabajado en distintos medios de comunicación, como locutora radial y presentadora.