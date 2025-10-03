Isa, eliminada del Desafío, reaccionó a la "montada de patica" de Zambrano a Grecia

El líder de los naranjas generó todo tipo de reacciones en redes sociales al ser grabado en la habitación de Gamma junto a Grecia, su compañera. Pese a que el deportista Olímpico prometió darse la oportunidad de conocer a Isa una vez salga de La Ciudad de las Cajas, recientemente se le ha visto tener una relación muy estrecha con la ex-Alpha.

Al respecto, la eliminada de la competencia decidió pronunciarse a través de las plataformas digitales, pues aprovechó un clip posteado por Caracol Televisión en colaboración con la cuenta del Desafío del Siglo XXI que tenía la siguiente descripción: "Zambrano tiene mucho amor para dar".

Aunque no entró en detalles, la joven simplemente escribió: "Emmm… 😶‍🌫️", junto a un emoticón de una persona escondiéndose tras una nube.

Las reacciones ante este gesto no se hicieron esperar, pues el mensaje recibió casi 200 'me gusta' en la red y varios comentarios graciosos: "Isabel salió del grupo", "¿Usted qué pitos toca aquí?", "Papelona y media", "Él te quiere más a ti", "Tranquila amor, que ahora hacemos arrunchis nosotros", "Las dos son hermosas, pero te amo más a ti, Isa", se lee en la red.

Observa el clip en el minuto 13:12

Es necesario mencionar que el pasado 2 de octubre, la hermana mayor de Grecia concedió una entrevista para 'Día a Día' en donde reveló que estaba de acuerdo con la amistad que han creado los dos participantes desde que la Súper Humana reemplazó a la modelo en la escuadra naranja.

Los fanáticos no fueron los únicos en dar a conocer a opinión sobre este hecho, pues los demás miembros del equipo aseguraron que no podrían involucrarse en una situación así si tuvieran una relación por fuera de la producción de Caracol Televisión.

"Por ejemplo, si yo fuera ella, yo como mujer puedo tener feeling y yo me arruncho y 'ta, ta', pero no le doy la patica, no", dijo Rosa mientras estaba en la piscina.

"Por ejemplo, si yo fuera ella, yo como mujer puedo tener feeling y yo me arruncho y 'ta, ta', pero no le doy la patica, no", dijo Rosa mientras estaba en la piscina.