Desgarradora despedida del perrito de B- King: foto junto al ataúd causa nostalgia

El pasado 2 de octubre se realizó un homenaje en la capital antioqueña para darle el último adiós a Bayron Sánchez, el artista y expareja sentimental de Mercela Reyes que fue asesinado en México poco después de que sus familiares lo reportaran como desaparecido. El evento congregó a decenas de personas, que asistieron vestidas completamente de blanco para recordar parte de la carrera musical del artista.

Foto del perro de B- King conmueve en redes

Fue Stefanía Agudelo, hermana del cantante de reguetón, la que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram varios momentos de la actividad; sin embargo, la foto que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue en donde aparece la mascota del cantante, quien también hizo parte del homenaje y apareció al lado del ataúd.



Imagen del perrito de B- King en el funeral. Foto: Instagram @stefania_agudeloo

"Su bebé hasta el final acompañándolo. Los perros son nuestros ángeles. Vuela alto, Byron, te extrañaremos", escribió la creadora de contenido digital junto a la instantánea.

También se conocieron imágenes en las que se aprecia que los asistentes tuvieron la posibilidad de elevar globos blancos al cielo mientras oraban por el eterno descanso del joven de 31 años. Asimismo, su familia liberó unas palomas como símbolo de paz, gesto que conmovió a varias personas a través de las plataformas digitales.

Es necesario mencionar que la familia de Sánchez concedió varias entrevistas para diferentes medios de comunicación. Una de las más recientes fue precisamente para el podcast 'Más allá del silencio', donde se reveló cómo fueron sus últimos días de vida. De acuerdo con la versión entregada por Adriana Salazar, su madre, sentía un poco de desconfianza sobre el viaje que él iba a realizar en 'El país azteca', pues no había tenido la oportunidad de conocer a DJ Regio Clown; sin embargo, decidió no intervenir porque temía que él pensara que le estaba "salando" sus proyectos artísticos.

Bayron se encontraba viviendo con su madre desde que se separó de Marcela Reyes a finales de 2024, por lo que su ausencia ha significado un golpe mucho más grande para Salazar.

