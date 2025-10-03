Luis Alfonso se puso 'contentoso' ante la autorización del Distrito para su concierto en Bogotá

Todo está listo para 'El Festival más contentoso' que llevará a cabo el payanés en Bogotá. La Secretaría Distrital de Gobierno ya dio la autorización para la realización de este evento luego de inspeccionar que cumpla con los requisitos legales y técnicos establecidos por la normatividad vigente. El hecho tuvo lugar luego de resolver un recurso de reposición del 18 de septiembre.

Reacción de Luis Alfonso a la realización de su concierto en Bogotá

Ante la creciente preocupación e incertidumbre de sus seguidores, el artista decidió pronunciarse en redes sociales con su característico sentido del humor. Con documento en mano, explicó que el espectáculo sí se hará, añadiendo que espera sorprender a todos los asistentes.



Luis Alfonso celebró que se podrá presentar en El Campín de Bogotá. Foto: Instagram @luisalfonso

"Llegó el permiso. Vea, para los que no creían en la cantina más contentosa", mencionó. Sin embargo, lo que en realidad causó gracia fue que posteriormente publicó una foto que se tomó en el baño mientras lucía únicamente una pantaloneta de una marca de gaseosa y junto a un sticker de alien que le cubría el rostro. Con sentido del humor, sus seguidores celebraron y prometieron encontrarse con él en El Campín.

Sí se hará el concierto de Luis Alfonso en Bogotá

Según el documento publicado por la Secretaría Distrital de Gobierno: "La Dirección Jurídica en uso de sus facultades legales y reglamentarias y conforme a los conceptos emitidos por las entidades descritas, una vez acreditados los requisitos legales, exigidos en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013, modificado por los Decretos Distrital 622 de 2016 y 470 de 2021, y la Resolución 569 del 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno, encuentra procedente autorizar la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado 'El festival más contentos Luis Alfonso' del 04 al 05 de octubre de 2025", se lee.

En este sentido, la actividad se podrá desarrollar con normalidad y tiene permiso para contar con un aforo máximo de 26.052 personas. Además, podrán asistir los mayores de 7 años que cuenten con la presencia de un adulto responsable. Las bebidas alcohólicas, por su parte, están autorizadas, pero solo se prodrán consumir en una zona delimitada de todo el recinto.