Destapan la cifra que cobra Luis Alfonso por concierto: incluye cantar 'Chismofilia' y todo

Luis Alfonso se ha convertido en uno de los exponentes del género popular más influyentes de Colombia gracias a exitosas canciones como 'Chismofilia', 'Contentoso', 'La ex', 'El precio de tu error' y 'Mi palabra contra ellos', así como también a su extrovertida personalidad y las divertidas expresiones que usa para referirse a su público.

Cuánto cobra Luis Alfonso por concierto

De acuerdo con la información expuesta por su propio mánager para un portal de noticias en Colombia y lo que pudo recoger La Kalle, el cantante pide por concierto aproximadamente 120 millones de pesos; sin embargo, este valor puede variar de acuerdo con el lugar en el que se vaya a presentar.

Además, se hizo énfasis en que los servicios del artista pueden ser más económicos si debe asistir a un municipio que tenga capacidades económicas más reducidas.

Quién es Luis Alfonso y cómo se hizo famoso

El artista nació en Popayán, Cauca, y aunque comenzó su carrera musical cuando tan solo tenía 10 años, su proyecto despegó gracias a su participación en el programa de Caracol Televisión A Otro Nivel que contó con Paulina Vega como presentadora y con Greeicy, Paola Jara y Noel Schajris en la mesa de los jurados.

A pesar del gran desempeño que tuvo en la producción, el artista tomó la difícil decisión de renunciar al concurso musical, cediendo de esta forma su cupo a Julián del Valle, más conocido como 'El Divo', noticia que eventualmente tomó a todos por sorpresa.

"Hasta aquí llega Luis Alfonso por motivos personales, laborales. Gracias a Dios y a muchas bendiciones tengo que cumplir muchos compromisos de mi carrera, de mi vida. Gracias a Dios tengo mucho trabajito que cumplir. La música, como yo siempre he dicho no es para competir, sino para compartir. La verdad si me lo permite y si se puede hacer esto, yo quisiera ceder mi cupo a un gran amigo mío que no pudo debutar en esta temporada por cuestiones del COVID-19", mencionó en aquella oportunidad.

