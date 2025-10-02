Miryan no se fue del ‘Desafío’ con las manos vacías y dijo qué hará con la plata que ganó

En este capítulo 65 del Desafío Siglo XXI, se conoció que Miryan fue la más reciente eliminada. Por lo cual, Katiuska quedó muy triste con la partida de su amiga, ya que, durante toda la competencia, fue su confidente y con la mujer con la que mejor se llevó en el programa.

Tras esto, le dedicó sus últimas palabras afirmando que siempre la considerará como su hermana, luego de todo lo vivido en el reality. Las dos lloraron al frente de todos sus compañeros, porque expresaron lo mucho que se querían.



Cuánta plata se llevó Miryan en el 'Desafío' y qué hará con el dinero

En medio de la conversación que tuvo con Andrea Serna, confesó que se lleva su casa 55 millones 190 mil pesos y tras esta información, la presentadora le pregunta en qué lo va a gastar y esta fue su contundente respuesta.

"Yo soy mamá, cabeza de hogar, sola respondo por mi hijo. Entonces, nunca tuve la oportunidad de pagarme la carrera que quería, le apuntaré a eso, también a mi negocio y a lo que se venga", fueron sus palabras en medio de lágrimas al saber que ya no iba a estar más en la competencia.

Unos minutos después, revelan los mejores momentos de Miryan, quien siempre destacó en todas las competencias. Precisamente, en el más reciente Box Blanco, le dijeron que ella había sido una de las más rápidas y esto la motivó bastante

Lo cierto es que, participante que estuvo en Omega dejó un vacío muy grande en el equipo. No solo Katiuska se afectó por su parte, sino también sus compañeros, quienes siempre estuvieron apoyándola para que no se rindiera en ningún momento.

