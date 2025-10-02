Hermana de Grecia opinó de la cercanía de Zambrano con la participante tras salida de Isa

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde se pusieron en contacto con la familia de la integrante de Gamma para conversar a cerca del desempeño de la Súper Humana en La Ciudad de las Cajas. Viloria aprovechó la oportunidad para referirse a la estrecha relación que sostiene la modelo con Zambrano. Es necesario mencionar que ella se incorporó a la escuadra naranja tras la eliminación de Isa y la realización del primer Desafío de Capitanes.

Qué opinó la hermana de Grecia sobre Zambrano en el Desafío

La joven aseguró que está de acuerdo con el vínculo que los competidores han logrado conformar a medida que avanzan los capítulos, pues considera que ambos han sido sinceros y transparentes respecto a lo que buscan en el juego.



"Como seres humanos necesitamos estar acompañados y rodeados y creo que Zambrano para Grecia ha sido un apoyo, ha sido esa persona que anima, ha sido esa persona que saca lo mejor de ella porque a veces intimidan y él ha estado para ella", mencionó.

Asimismo, aseguró que procura no poner demasiada atención en los gritos del líder de los naranjas en la pista porque sabe que es un asunto directamente relacionado con el calor del juego y no porque haya algún tipo de inconveniente con el equipo.



Quién es la hermana de Grecia, participante del Desafío

Aunque sus redes sociales están enfocadas en su trayectoria como modelo y presentadora, Grecia ha dejado espacio para presumir la relación que sostiene con su familia. Andrea Vilori es su hermana mayor; de acuerdo con la entrevista que concedió para el matutino, le lleva a la Súper Humana seis años y siempre la ha considerado como una mujer muy tranquila, personalidad que se ha visto reflejada cada vez que se enfrenta al terreno de juego y busca darle una victoria a sus compañeros en cada uno de los boxes.

Ella es la hermana de Grecia, del Desafío. Foto: Caracol Televisión.

