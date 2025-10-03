En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Famosas colombianas que llevan más de 10 años casadas y no tienen hijos

Famosas colombianas que llevan más de 10 años casadas y no tienen hijos

Son varias actrices y presentadoras a las que, pese a que tienen matrimonios muy estables, no se les ha despertado el instinto maternal y son dichosas conviviendo solamente con sus parejas y mascotas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad