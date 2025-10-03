Famosas colombianas que llevan más de 10 años casadas y no tienen hijos

Una de las más reconocida es Catherine Siachoque, que tiene uno de los matrimonios más famosos de la farándula colombiana. La bogotana lleva más de 20 años casada con Miguel Varoni, actor y director que reconoció que se obsesionó con bajar de peso, pero de su unión no hay hijos, pues ninguno de los dos tenía ese deseo.

No obstante, hace más de 10 años, la actriz tomó la decisión de congelar óvulos, por si en algún momento ella y su marido cambiaban de opinión, pero hasta el momento se mantiene intactos en su posición.

¿Qué pasó con las hijas de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

La pareja de actores lleva once años de matrimonio y no tienen hijos, aunque ella sí estuvo embarazada. Y es que cuando recién empezaban su noviazgo, Johana esperaba gemelas, pero meses antes de que ellas nacieran recibió un diagnóstico desalentador y las bebés fallecieron.

La actriz aseguró en el pódcast ‘Vos Podés’ que nunca quiso ser mamá y ahora tampoco siente el deseo. No obstante, si llega a volver a quedar en embarazo recibiría a su hijo con todo el amor del mundo, junto a su esposo.

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, y su esposo no tienen hijos

La periodista antioqueña ha manifestado en diversas ocasiones que la decisión de tener hijos o no es un tema muy personal, del que no tiene por qué hablar. Lo cierto es que Alejandra y su esposo, Alejandro Serrano, han construido la familia que siempre han soñado junto a sus mascotas.

Además, la pareja, que lleva más de 12 años junta, ha recorrido diversas partes del mundo, pero también ha vivido momentos duros, como la enfermedad autoinmune que le descubrieron a la presentadora y la muerte de Napoleón, uno de los perros de la familia. No obstante, se han refugiado el uno en el otro.

¿Por qué Margarita Muñoz no tiene hijos con Michel Brown, su esposo?

La actriz, que lleva 12 años casada con el actor argentino, tampoco sueña con ser mamá y, aunque en un principio su esposo sí quería un hijo, posteriormente perdió el interés en ser padre y así han podido mantener un matrimonio.

Alejandra Azcárate no quiere tener hijos

La actriz sí ha dicho abiertamente que no sueña con ser madre y que eso no ha sido un problema en su matrimonio de más de 12 años, pues a su marido, el empresario Miguel Jaramillo, tampoco se le despertó el instinto de ser padre.