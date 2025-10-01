Famosos colombianos que fueron pareja y muchos no sabían; algunos tuvieron hijos

Muchas personas desconocían algunos de los romances que vivieron actores y cantantes colombianos, pues en ese momento las redes sociales no existían o los mismos famosos se encargaron de mantener su noviazgo en privado.

Es el caso, por ejemplo, de Carolina Cuervo y Fabio Rubiano, actores que fueron novios por 12 años. La actriz bogotana recordó en ‘La Sala de Laura Acuña’ que ella y su entonces novio evitaban hablar de su relación en público y por lo mismo muchos desconocían que estaban juntos.

Los actores terminaron con su relación de una manera “amorosa”, aseguró ella, cuando se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Posteriormente, la actriz se casó con Javier Delgado, a quien conoció en un carnaval de Blancos y Negros y con quien tiene una hija.



Danielle Arciniegas y Sebastián Vega fueron novios

Los actores mantuvieron una relación de algo más de dos años, cuando ambos pasaban por los mejores momentos en sus carreras profesionales. La pereirana incluso llegó a compartir con el hijo que Vega tuvo con la modelo Natalia Castillo, pero su relación terminó.

Posteriormente, Arciniegas se enamoró de David Escobar (conocido como DIM), vocalista de Piso 21. Después de tres años de noviazgo, la pareja se casó y actualmente tienen dos hijas.

El actor, por su parte, también reencontró el amor en Valentina Ochoa Pardoux, y también contrajo matrimonio con ella. Tiempo después tuvieron un hijo (el segundo de él y el primero de ella), que llegó a consolidar su unión.

Paola Rey casi se casa con Jorge Cárdenas

La actriz tuvo un noviazgo de cuatro años con el actor y cantante Jorge Cárdenas, cuando ambos atravesaban por sus 25 años, aproximadamente. La relación estaba tan consolidad que hasta se comprometieron en Estados Unidos, según Vea; sin embargo, los actores terminaron cancelando la boda en medio de una polémica.

Posteriormente, él conoció a Ana Lucía Domínguez, su actual esposa y la mamá de su hija, Luciana, que nació en 2024. Rey, por su parte, se casó con el también actor Juan Carlos Vargas, papá de sus hijos. Luego de más de una década juntos, la santandereana informó que se había separado, pero que seguía manteniendo una amistad muy fuerte con su exesposo.

Sebastián Martínez tuvo un noviazgo con Johana Bahamón

Antes de enamorarse de su esposa, Kathy Sáenz, el actor antioqueño mantuvo una relación amorosa con la hoy activista Johana Bahamón, cuando ambos empezaban a ganarse una buena posición en la industria de la televisión.

Su romance llegó a su fin y después él se involucró sentimental con Sáenz, que resultó ser el gran amor de su vida y la mamá de su hijo. Ella, por su parte, se enamoró del cantante Cabas, con el que tuvo un hijo.



Ana Lucía Domínguez y Diego Cadavid fueron novios

No muchos sabían que existía una relación amorosa entre los actores, porque eran muy jóvenes cuando la vivieron, y por lo mismo no prosperó. De hecho, Diego Cadavid fue el primer novio de Ana Lucía Domínguez.

Hoy en día, la actriz está casada y tiene una hija con Jorge Cárdenas, mientras que el también músico y fotógrafo mantiene un noviazgo de casi 10 años con la actriz y modelo sanandresana Laura Archbold.



Caterin Escobar tuvo un hijo con el actor Tommy Vásquez

La caleña conoció al actor en 2005 y tres años después se casó con él. Por varios años fueron una de las parejas más estables de la farándula, pues eran muy reservados con sus vidas, por lo que muchos no sabían de su relación.

No obstante, luego de más de 10 años juntos, la pareja decidió poner fin a su matrimonio. Actualmente los une el amor por el hijo que tienen en común, Matías, que nació en 2010.



Zharick León y Diego Trujillo fueron pareja

Pocos sabían que entre los famosos actores existió una relación amorosa, cuando coincidieron en una producción. La pareja terminó de manera amistosa e incluso, tiempo después, se siguen reencontrando en el trabajo y mantienen un vínculo respetuoso y amable.

