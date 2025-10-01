Así se veía Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, antes de la fama: impactante cambio

Desde que se conoció que la reina de belleza representará a Colombia en Miss Universo Tailandia este 2025, muchos seguidores han deseado conocer detalles acerca de su vida personal, así como también de su ascenso a la fama. En redes sociales se ha conocido un video de la joven antes de quedarse con la corona, lo que ha generado todo tipo de comentarios en la red.

En el clip, la mujer se presenta para un casting, demostrando no solo el cambio físico que ha tenido con los años, sino también cómo ha mejorado su confianza, especialmente frente a las cámaras: "Mi nombre es Vane Pulgarín, tengo 21 años de edad, soy de Medellín y me encantaría ser la nueva presentadora de HTV", se le escucha decir.

Las reacciones en redes sociales como X, anteriormente Twitter, no se han hecho esperar: "Qué linda natural", "Ahora la gente no puede mejorar, sí molestan", "No es mi favorita, pero creo que será la Camila Avella 2.0", "El cambio de tu vida", son algunos de los mensajes que se destacan.

Pulgarín es una profesional en industria del deporte, empresaria y modelo que recoge más de 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a compartir contenido relacionado con su estilo de vida saludable y los viajes que realiza en Colombia y el exterior.

Esta no es la primera vez que emprende su camino para quedarse con la corona en un concurso de belleza, pues en 2017 realizó su proceso también en el Concurso Nacional de la Belleza, donde llegó a conocer a Laura Barjum, quien posteriormente tuvo un gran desempeño en Miss Universo al quedarse con el título de primera finalista.

Lejos de tener una rivalidad con la actriz que ha brillado en producciones como Klass 95 y Nuevo Rico, Nuevo Pobre; Pulgarín le expresó su admiración en más de una oportunidad y hasta le deseó los mayores éxitos en el certamen de belleza internacional:

"Mi Lauris hermosa, cada vez me siento más orgullosa de ti, eres una mujer hermosa por dentro y por fuera, soy feliz de compartir esta experiencia contigo y lo más lindo es sentarme a hablar y entretenerme con tus historias, las dos tan diferentes trabajando por un mismo sueño", escribió en alguna ocasión.