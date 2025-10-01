Érika Zapata dejó al descubierto talento oculto y le llueven cumplidos en redes

La reportera antioqueña vuelve a ser noticia luego de que publicara el pasado 28 de septiembre una serie de fotografías que le tomaron mientras, al parecer, realizaba unas entrevistas. La mujer apareció junto a dos actrices, quienes le prestaron algunas de sus pertenencias para que pudiera realizarse una sesión de fotos profesionales.

A pesar de que ha acompañado a los televidentes en los últimos años mientras informa sobre los hechos noticiosos más importantes de Antioquia, pocos sabían que tenía habilidades para posar frente a la cámara sin sentirse intimidada, lo que causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.



"Hoy en día de entrevista y vea, resulté tomándome fotografías con la ropa de ellas prestadas (De Michelle y de Mari) (...) Miren la camiseta que me han prestado y me han prestado toda esa ropa que me estoy poniendo aquí, me maquillaron, me peinaron", comentó.

Zapata posó con una blusa amarilla y un vestido rojo frente a la cámara, por lo que sus seguidores no dudaron en elogiar su belleza y preparación: "Estás extremadamente hermosa, Érika, con esa linda sonrisa eres una mujer dulce, hermosa y bella", "Una chica muy pila y hermosa", "Eres auténtica. De las dos maneras te vez genial. Eres hermosa💕", son algunos de los mensajes que se destacan.

De qué se operó Érika Zapata

A inicios de 2025, la comunicadora reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que se sometió el 24 de abril a un cirugía estética para mejorar su condición de vida. Según explicó, fue diagnosticada con gigantomastia, una patología caracterizada por el crecimiento excesivo de los senos que la llevó a tener problemas físicos y emocionales.

Gracias a la operación de reducción de busto que se practicó, Zapata volvió a recuperar la confianza en sí misma, por lo que no dudó en compartir su testimonio con sus seguidores, reconociendo de esta forma el apoyo que recibió por parte del equipo médico. Érika también ha sido transparente con su comunidad respecto a los procedimientos que se ha realizado, así también ha hecho público el proceso que inició en compañía con su dermatólogo para mejorar la condición de su piel.

