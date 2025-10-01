Blessd, investigado por secuestro: un mánager lo acusa de amenazarlo por supuesto robo

El destacado cantante de música urbana conocido como 'El Bendito' se encuentra envuelto en un nuevo escándalo luego de que se revelara una denuncia en la que lo mencionan. La noticia fue dada a conocer por El Tiempo, que añadió que el caso se encuentra en disposición de Gustavo Adolfo Vanegas, el fiscal 14 especializado del Gaula de Medellín, y que también fue puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Medellín el pasado 24 de septiembre.

Mira también: Robaron a Blessd en el Carnaval de Barranquilla y ofreció recompensa para recuperar su celular



El denunciante es Iván Andrés Galindo, mánager de Pirlo. De acuerdo con su versión de los hechos, la situación se presentó en el marco de la grabación del videoclip de 'WYA Remix Black and Yellow', en el que participaron exponentes de la talla de Pirlo, Blessd, J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

Supuestamente, el caleño y parte de su equipo de trabajo fueron trasladados hasta el sector de Alto de las Palmas en Medellín, después de la grabación, donde los estaban esperando varios hombres, entre ellos una persona identificada como Néstor, que sería el jefe de seguridad del paisa; su mánager Santiago Jaramillo (conocido como Dímelo Jara) y algunos sujetos encapuchados.

Mira también: Así fue la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro 2025 en París: VIDEO acá

Publicidad

Galindo dijo que allí fueron obligados a entregar sus dispositivos móviles; sin embargo, cuando se negaron, fueron intimidados con armas de fuego. El motivo del encuentro era porque los estaban acusando de un supuesto robo de joyas y relojes de alta gama que pertenecían al reguetonero.

Al parecer, el grupo fue obligado a desnudarse, entregar sus celulares con sus respectivas contraseñas y permitir que les extrajeran sangre para compararla con los rastros que encontraron en la vivienda, procedimiento que duró aproximadamente hora y media y que llegó a su fin gracias a la intervención de un joven llamado Andrés Ramírez.

Publicidad

Mira también: Filtran videos de La Suprema, ex de Blessd, con un futbolista colombiano que no es Richard Ríos

Luis Ángel López, abogado de Blessd y su mánager, negó categóricamente las acusaciones y señaló que no quieren darle mayor visibilidad a estos señalamientos: “Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores pronunciándonos por esa denuncia”.

Por el momento el caso se encuentra en investigación.