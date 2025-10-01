En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Blessd, investigado por secuestro: un mánager lo acusa de amenazarlo por supuesto robo

Blessd, investigado por secuestro: un mánager lo acusa de amenazarlo por supuesto robo

Steven Mesa Londoño fue denunciado por el mánager del artista Pirlo. Aunque el caso lo tiene la Fiscalía, el equipo legal del paisa asegura que aún no ha recibido la notificación.

