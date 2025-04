Érika Zapata, de Noticias Caracol, se sometió a una cirugía estética: ya no lucirá igual

Érika Zapata sorprendió a sus más de 270 mil seguidores al anunciar que se sometió a una cirugía estética el pasado 24 de abril. La noticia la dio a conocer el 29 del mismo mes, cuando publicó un video junto al doctor Jairo Patarroyo en el que informó que él fue el encargado de ayudarle a solucionar el problema que tenía, pues fue diagnosticada con hipertrofia mamaria severa, conocida también como gigantomastia.

Según explicó, es una condición en la que las pacientes presentan un gran porcentaje de tejido mamario (senos): "Eso provocó muchos problemas en mi autoestima por muchos años hasta que un día dije que ya no más, que me quería ver mejor, que me quería vestir como yo siempre me he querido vestir. Me lo recomendó una amiga (al doctor), él me generó confianza desde el primer momento, me operó el día jueves y estoy totalmente aliviada", mencionó.

El médico, graduado de la Universidad de Antioquia y con más de 15 años de experiencia, aprovechó la oportunidad para confesar que fue un procedimiento "complejo", ya que debían retirarle el tejido de la mama y ponerle "un implante" para que la intervención tuviera efectos a largo plazo.

Hace poco, Zapata había dado a conocer en la misma plataforma que se estaba "recuperando" y le agradeció al especialista en cuestión por "mejorar su calidad de vida"; sin embargo, no hizo énfasis en qué era lo que en realidad le había ocurrido.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, dado que muchos se han mostrado emocionados de que todo haya salido de acuerdo con lo planeado: "Bienvenido todo lo que sea para el amor propio", "Qué bueno. Todos debemos procurar ser felices con las herramientas y bondades de la medicina ❤️", "Qué bueno que te hayas hecho tu cirugía con él", "¿Cuál es el precio de la cirugía? Para hacer la misma, pero para aumentar", "Mera salud y belleza", son algunos de los mensajes que destacan en la red.

En más de una ocasión, Zapata ha demostrado estar comprometida con su proceso para sentirse más segura de sí misma, llegando incluso al punto de señalar que no solo quiere destacar por su inteligencia, sino también por su belleza.