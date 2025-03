Érika Zapata conmemoró el Día de la Mujer y habló de las críticas que le hacen: "He sobrevivido"

Érika Zapata ha demostrado en más de una oportunidad ser una mujer empoderada, pues no solo se ha abierto camino con profesionalismo dentro del mundo del periodismo, sino que también ha sabido cómo manejar la crítica para que la mantenga fuerte, en vez de debilitarla.

Recientemente, la periodista de Noticias Caracol sorprendió a sus seguidores al hacer una dura confesión a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer este 8 de marzo. Al respecto, la reportera de Antioquia se refirió a los desafíos que ha afrontado por ser un personaje público.

La dura revelación de Érika Zapata

A través de su perfil oficial de X (anteriormente Twitter), Érika inició mencionando que se siente honrada de su sexo y afirmó que ha tenido que trabajar mucho en su resiliencia para poder salir adelante incluso cuando muchas personas la quieren menospreciar.

"Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles", escribió.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos aprovecharon para recordarle que es una de las periodistas más queridas gracias a su cercanía a la gente y la forma tan descomplicada en que narra los hechos noticiosos más importantes del país:

"Al árbol que más fruto da, es al que más piedra le tiran. Érika mujer empoderada, única y con una personalidad arrolladora. Muchas bendiciones 👏👏👏", "tú eres un gran ejemplo de mujer colombiana", "Siempre habrá quien nos quiera apagar pero nosotros somos la diferencia entre el montón porque llevamos magia dentro de cada uno", "Eres estupenda, guerrera y hermosa... Solo sigue adelante ❤️❤️❤️❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Además de trabajar en Noticias Caracol, donde lleva más de cuatro años, Érika Zapata también destacado por ser la conductora del programa La Finca De Hoy, en el que aborda temas como la agricultura, el ganado, las prácticas sostenibles entre otros aspectos de la vida en el campo.