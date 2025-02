Érika Zapata no se controló al confesar quién es el hombre con el que se casaría

Érika Zapata volvió a hacer una de las suyas y causó risas en redes sociales al confesar cuál es el hombre con el que sí le gustaría contraer matrimonio, pues más de una persona se sintió identificada con ella.

La presentadora de Noticias Caracol publicó una imagen de Lenny Kravitz, quien tiene 60 años, en su cuenta de X con un post en el que escribió: "Quiero casarme con este. Qué bizcochote".

Te puede interesar: Érika Zapata respondió si se siente atraída por las mujeres y reveló que tiene "energía masculina"

Y es que muchos de sus seguidores han estado pendientes de su vida amorosa, ya que Érika ha confesado que aún a sus 28 años no ha tenido una pareja sentimental estable y que está abierta a que alguien robe su corazón.

Ante esta publicación en el que la periodista hizo público quién es su amor platónico, algunos de sus fanáticos no dudaron en responderle, ya que hay más de una que también suspira por el famoso cantante.

Conoce más: Érika Zapata recibió el 2025 con un cambio de look: Elogiaron la decisión que tomó

Publicidad

Al comentario de una mujer que aseguró que es su esposo, en modo de chiste, la paisa aseguró: "Me siento tan enamorada desde que me puse a investigarlo", dando una muestra de que lo que la llevó a cautivarse por Lenny Kravitz, aunque no especificó desde hace cuanto le gusta.

En las reacciones a esta confesión, también hubo un hombre que aseguró que su pareja también lo consideraba atractivo, mientras que otros se preguntaron qué le veían a esta celebridad, al punto de cuestionarse cómo a la periodista podría gustarle él existiendo tanta gente en Medellín.

Lee también: Érika Zapata confesó la particular razón por la que duerme con su mamá a sus 28 años

Quiero casarme con este. Qué bizcochote. pic.twitter.com/w9tc4Z9KXz — Érika Zapata (@ericayasmin4) January 30, 2025

Publicidad

Cabe recordar que Érika Zapata ya había dado a conocer el nombre de otro hombre del que estaba enamorada, pues se trataba del político antioqueño Andrés Tobón, ante quien se ponía bastante nerviosa cuando tenía que entrevistarlo sin dejar de lado su profesionalismo, ya que su labor era cubrirlo por lo que era muy objetiva así le tocara "hacerle notas malas".

En cuanto a lo que la periodista de Noticias Caracol espera en un hombre, exaltó que debe ser alguien inteligente, que admire, buena gente, que se esfuerce por ella, que sea gracioso, auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto.