Érika Zapata confesó la particular razón por la que duerme con su mamá a sus 28 años

La sinceridad y humor de Érika Zapata la han convertido en una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol, en donde sus notas suelen generar recordación en los televidentes, quienes la han hecho viral más de una ocasión en las redes sociales.

Sin embargo, algo de lo que más llama la atención de esta paisa es que está lejos de que se le suban los humos por la fama y reconocimiento que ha obtenido en los últimos años, por lo cual su interés no está en vivir en un mundo de apariencias, ni tampoco tiene la intención de cambiar esa esencia que la hace diferenciarse del resto.

Te puede interesar: Este es el hombre que ponía a temblar a Érika Zapata y no es Andy Rivera: "Me enamoré de él"

Por qué Érika Zapata duerme con su madre

Dado que es una mujer que sabe contagiar risas y responder de una manera muy particular, los fanáticos de esta periodista de Noticias Caracol han revivido y vuelto virales varios fragmentos de su entrevista en el programa 'La mesa de trabajo', especialmente aquel en el que confesó una realidad de vivir con sus padres.

Sin tapujos, ni mucho menos verguenza, Érika Zapata contó que duerme con su mamá y que esto se debe a que nunca se ha acostumbrado a hacerlo sola, lo cual le costó cuando su hermana se fue de la casa.

Conoce más: ¿Qué busca Érika Zapata en un hombre? La periodista de Noticias Caracol habló de sus estándares

Publicidad

"Mandé a mi papá a que se independizara en otra habitación, él duerme solo en otra cama y yo duermo con mi mamá todas las noches", confesó.

La periodista dejó en claro que tanto ella como su papá aceptaron esta propuesta, dado que comprenden qué la conllevó a pedírselos.

Publicidad

Los estándares de Érika Zapata para conseguir novio

De acuerdo con lo que explicó en el post, Zapata desea encontrar a un hombre, que al igual que ella, haya tenido la posibilidad de trabajar en su mejor versión y que llegue a sumarle momentos divertidos y crecimiento en todos los aspectos de su existencia.

Lee también: Érika Zapata recordó la dura temporada en la que estuvo desempleada y sin ingresos

"El día que me enamore de alguien, será de alguien inteligente, que yo admire, buena gente, que se esfuerce por mí, que sea gracioso, auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto", escribió.

Esta publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes se emocionaron de que esté abierta a conocer más gente y hasta aprovecharon para desearle éxitos en el proceso. Es necesario mencionar que poco después, la reportera borró el comentario de X, por lo que muchos quedaron con la duda sobre lo que había ocurrido.