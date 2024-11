¿Qué busca Érika Zapata en un hombre? La periodista de Noticias Caracol habló de sus estándares

Desde que apareció en Noticias Caracol realizando reportajes que reflejan la realidad de lo que ocurre en Antioquia, Érika Zapata se ha ganado el cariño de miles de admiradores debido a la auténtica manera con la que informa al público. Su identidad la ha llevado a tener varios fanáticos, quienes no solo están atentos a su desarrollo profesional, sino también a su vida personal, más específicamente a la situación en la que se encuentra su corazón.

Aunque en repetidas oportunidades Zapata ha mencionado que nunca ha tenido novio y que se siente dichosa de estar enfocada cien por ciento en sí misma, recientemente salió en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para explicar qué es lo que espera recibir de la pareja que haga parte de su vida.

Los estándares de Érika Zapata para conseguir novio

De acuerdo con lo que explicó en el post, Zapata desea encontrar a un hombre, que al igual que ella, haya tenido la posibilidad de trabajar en su mejor versión y que llegue a sumarle momentos divertidos y crecimiento en todos los aspectos de su existencia.

"El día que me enamore de alguien, será de alguien inteligente, que yo admire, buena gente, que se esfuerce por mí, que sea gracioso, auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto", escribió.

Esta publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes se emocionaron de que esté abierta a conocer más gente y hasta aprovecharon para desearle éxitos en el proceso. Es necesario mencionar que poco después, la reportera borró el comentario de X, por lo que muchos quedaron con la duda sobre lo que había ocurrido.

De igual forma, Zapata también conmovió a su comunidad en las plataformas digitales al recordar un momento de frustración que vivió hace algunos años, especialmente cuando se encontraba en la búsqueda activa de empleo y había recibido algunas negativas. Esto al parecer forjó su carácter y después se vio retribuido en su vida, pues logró cumplir su sueño de ser reconocida por su oficio y ser parte del equipo de Noticias Caracol, donde ya cumple aproximadamente cinco años.

