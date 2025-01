Érika Zapata respondió si se siente atraída por las mujeres y reveló que tiene "energía masculina"

Érika Zapata , una de las periodistas más carismáticas de Noticias Caracol, continúa siendo tema de conversación por su particular estilo y su forma auténtica de presentar los hechos en Antioquia, pues u espontaneidad y conexión con la audiencia le han valido el cariño de los colombianos.

Un tema recurrente en las preguntas que recibe a través de redes sociales tiene que ver con su vida sentimental. En varias ocasiones, la paisa ha mencionado que nunca ha tenido pareja, pero asegura que no lo considera necesario, ya que está plenamente enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Erika Zapata no ha tenido novio en 29 años

A través de un video publicado en TikTok titulado ¿Por qué no he tenido novio a mis 29 años?, Zapata compartió su perspectiva al respecto. Con contundencia, expresó que no es una mujer "interesada" y que, si alguien llegara a su vida, debe cumplir con sus expectativas personales y emocionales.

"Si yo en mi mundo laboral he progresado y he luchado pese a las dificultades, quiero una persona que también me aporte, que sea guerrera y luchadora. No quiero a alguien que, en el futuro, esté conmigo únicamente por interés económico", afirmó la periodista.

Erika Zapata revela si es homosexual

Otro tema que abordó fue la especulación sobre su orientación sexual. Ante los comentarios que la señalan de ser lesbiana, Érika respondió con franqueza:

“No me gustan las mujeres. Las quiero mucho, al igual que a todos, porque gracias al apoyo de las personas estoy donde estoy actualmente”.

Además, dejó claro que tiene una idea específica de la persona que busca para una relación: “Quiero un hombre amplio, inteligente y joven, de mi edad”, añadió, dejando en claro que no está interesada en hombres mayores, quienes suelen escribirle con frecuencia en redes sociales. Finalmente, aceptó tener una "energía masculina" porque se encarga de todo en su vida y se considera independiente por cubrir todos sus gastos y valerse por sí misma.

Por qué Érika Zapata duerme con su madre

Dado que es una mujer que sabe contagiar risas y responder de una manera muy particular, los fanáticos de esta periodista de Noticias Caracol han revivido y vuelto virales varios fragmentos de su entrevista en el programa 'La mesa de trabajo', especialmente aquel en el que confesó una realidad de vivir con sus padres.

Sin tapujos, ni mucho menos vergüenza, Érika Zapata contó que duerme con su mamá y que esto se debe a que nunca se ha acostumbrado a hacerlo sola, lo cual le costó cuando su hermana se fue de la casa.

"Mandé a mi papá a que se independizara en otra habitación, él duerme solo en otra cama y yo duermo con mi mamá todas las noches", confesó.