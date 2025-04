Sebastián Villalobos le pondrá "extraño" nombre a su hija y divide opiniones entre sus fans

Con un emotivo video en el que aparece pintando junto a su pareja sentimental, Sebastián Villalobos anunció el nombre que eligieron para la hija que están esperando. La noticia causó todo tipo de reacciones en Internet, pues mientras unos lo felicitaron por la nueva etapa que están viviendo, otros mencionaron que debió elegir un nombre más común.

"A veces la vida te pide que dejes todo… Para abrazar lo que realmente importa. Hoy nuestro lugar favorito tiene nombre: ISLA", escribió junto al reel. En el clip se observa cuando sacan pinturas, pinceles y agua para que Villalobos pueda dibujar sobre el vientre de la joven una isla en forma de corazón. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que mostraron videos inéditos de sus primeros años de relación, exponiendo de esta manera cómo surgió el amor y crearon su propia familia.

A pesar de que en la mayoría de comentarios los felicitan por la llegada de un nuevo integrante a su hogar, muchos admiradores han aprovechado para criticar la elección, revelando que no están de acuerdo con que en los últimos años se popularice ponerles a los niños de los famosos nombres poco convencionales.

"Ahora todos quieren llamar la atención con nombres rebuscados y no piensan que cuando crezcan los van a molestar por eso. Creando 🥺 inseguridades", "Ya no me asusto, acá en Guatemala hay unos influencers que le pusieron a su hija NASA", "¿Por qué no le pusieron un nombre más formal?", son algunos de los menajes que se leen en la red.

Qué famosos les han puesto nombres "raros" a sus hijos

Una de las familias más destacadas por realizar esta práctica es el clan de las Kardashian: Kim tiene a Nort West (Noroeste, incluyendo el apellido paterno), Saint West (Santo), Chicago West (como la ciudad) y Psalm (salmo). Kylie, por su parte, tiene a su hija Stormi (tormenta) y a Aire Webster (como el elemento).

En cuanto, a personalidades latinoamericanas se destacan Camilo y Evaluna, cuyos hijos son Índigo y Amaranto, Natalia Reyes con su bebé Isla (al igual que Sebastián Villalobos), J Balvin con su pequeño Río y Maluma con su niña París.

Teófilo Gutiérrez no se queda atrás, pues decidió identificar a sus hijos como Yeilou y Shadaii.