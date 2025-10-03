En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Deisy negó que le gustaba a Rata en el 'Desafío' por estrategia: "Hacían comentarios despectivos"

Deisy negó que le gustaba a Rata en el 'Desafío' por estrategia: "Hacían comentarios despectivos"

Luego de la eliminación de Myrian del juego, Deisy salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas y concedió una entrevista para Día a Día, donde despejó dudas sobre su relación con Rata.

