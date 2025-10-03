Deisy negó que le gustaba a Rata en el 'Desafío' por estrategia: "Hacían comentarios despectivos"

La exintegrante de Omega y Alpha abrió su corazón frente a Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero. Durante su paso por el matutino, la Súper Humana no solo se refirió a su dura historia de vida, sino que también aprovechó para aclarar cuáles fueron las intenciones que tuvo con Rata mientras estuvo en la competencia.

Mira también: Valentina le dedicó logro en el Desafío a la mamá de Lucho sin saber del arrunchis con María C.



El tema de conversación salió a la luz luego de que los presentadores le recordaran que antes de quedar eliminada en el Box Negro, le confesó a Tina en Alpha que no se sentía atraída físicamente por su compañero, sino que le agrada su personalidad. Esto causó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos empezaron a especular que el único enamorado en esa relación era el competidor de OCR.

Ante el cuestionamiento, la modelo fitness contestó: "No sé si de pronto en la ditu alcanzaron a escuchar cuando yo le dije a él 'si a mí me preguntan, yo voy a negar todo', entonces yo nunca necesité ni necesito la aprobación de mis compañeros ni de ninguna otra persona para yo expresar lo que yo siento", explicó.

Mira también: La jugosa cifra que Miryan se lleva del ‘Desafío’: no lo va a invertir solo en ella

Publicidad

Posteriormente, señaló que los únicos que deben estar interesados en los sentimientos que tienen entre sí son ella misma y Rata. Además, contó que decidió optar por esta estrategia porque fue testigo de los comentarios despectivos que hacían en contra del Súper Humano.

"Es que es maluco hablar de lo feo, pero sí me decían como que 'ay, no, pero él tan feito', 'ay, pero por qué él, pero es que vea' entonces empiezan opinar como si fueran ellos los que se van a meter con él", mencionó, haciendo énfasis en que Alpha era de donde principalmente venían las críticas.

Publicidad

Mira también: Deisy se desahogó sobre todo lo que piensa de Eleazar tras el ‘Desafío’: “Es de esos que levita”

Durante la misma entrevista, la joven admitió que fue precisamente el trato del excapitán de Gamma el que la cautivó, pues llegó a encontrar un parecido entre el deportista y su papá.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.