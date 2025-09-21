Deisy, del Desafío, se fue de su casa a los 13, vivió en la calle y fue maltratada por un exnovio

Con apenas 22 años, Deisy, exparticipante del Desafío del Siglo y originaria de Cali, se convirtió en la más reciente eliminada del reality. Aunque hoy trabaja como modelo y barbera, detrás de su sonrisa hay una historia marcada por sacrificios, retos y una niñez que ella misma describe como “rápida, chévere y maluca”.

Infancia de Deisy, participante del Desafío

Hija de un carpintero y de un ama de casa, creció en un hogar atravesado por las dificultades. Su madre padece epilepsia y su padre dedicó gran parte de su tiempo a cuidarla, lo que hizo que Deisy creciera prácticamente sola. A los 11 años llegó su hermana menor, y apenas dos años después, con tan solo 13, tomó la valiente decisión de dejar su casa. Lo hizo para buscar oportunidades laborales que le permitieran ayudar económicamente a su familia y ser, como ella misma dice, “una boca menos que alimentar”.



Su adolescencia no fue sencilla: enfrentó intentos de robo, discusiones en la calle y hasta peleas con hombres para defenderse. Su primer acercamiento al mundo de la barbería llegó gracias a su pareja de entonces, un barbero con quien trabajó. Sin embargo, esa relación se convirtió en una pesadilla: él le fue infiel, la golpeó y la abandonó en la calle, sin darle un solo peso durante dos años. En ese momento, Deisy llegó a pasar dos días viviendo a la intemperie, hasta que su preparador físico le tendió una mano y la ayudó a levantarse.

Hoy, tras su salida del Desafío, Deisy reconoce que el programa se convirtió en “la mayor tusa” de su vida, un espacio que la marcó profundamente y que define como un antes y un después en su camino. Aunque dejó la competencia, asegura que se lleva la experiencia en el corazón y la fuerza para seguir luchando por sus sueños.

