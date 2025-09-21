En vivo
LA INFLUENCER

Deisy, del Desafío, se fue de su casa a los 13, vivió en la calle y fue maltratada por un exnovio

Deisy, del Desafío, se fue de su casa a los 13, vivió en la calle y fue maltratada por un exnovio

La más reciente eliminada del Desafío se confiesa en La Red sobre su dura infancia, habla de sus padres e incluso menciona a una expareja que, durante dos años, se aprovechó de ella y de su trabajo.

