Deisy lloró por Rata tras el Desafío en el Cubo de los Eliminados: culpa de Gero

La llegada de Deisy al Cubo de los Eliminados generó todo tipo de comentarios entre los colombianos conectados a la transmisión de este espacio a través de la plataforma ditu. Además de la sorpresa por su salida, ya que era considerada una de las competidoras más fuertes de la temporada y muchos la veían en la semifinal, también dio mucho de que hablar por su cercanía con Rata.

Gero, el último eliminado antes de ella, le jugó una broma: escondió la carta que Rata le había escrito y la foto tanto de él, como la de ella. Cuando Deisy notó su ausencia, el hijo de Juan Pablo Ángel fingió no saber nada y le respondió que “seguramente el viento se la había llevado”.

“No suelta la foto de Rata ni la carta”, dijo Gero ante cámaras, mientras relataba su travesura. Cabe recordar que esa era la carta con la que él la había invitado a la suite de DITU.

Poco después, al no encontrarlas en el patio, Deisy se mostró afectada y con la voz entrecortada dijo: “estaba ahí”, caminando cabizbaja. Más tarde, en el cuarto, rompió en llanto sobre la cama.

Finalmente, Gero le entregó los objetos y confesó que había sido una broma, a lo que ella respondió entre risa nerviosa: “casi me infarto”.

Deisy le contó a Gero que le gusta Rata: fans no le creen

La Súper Humana se refirió acerca de su compañero, asegurando que quizás fue el respeto con el que la trató el que hizo que ella en verdad se sintiera atraída por él.

"Yo era la que ponía la cerca, el límite hasta que ya al final que Valentina me dijo 'después se puede arrepentir' y ese día en la ditu aproveché y le dije de frente, yo en la vida había hecho eso, y le dije de frente que me gustaba, pues que me gusta", le explicó al hijo de Juan Pablo Ángel.

