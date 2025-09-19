En vivo
La Reina del Flow
Desafío Siglo XXI

Deisy lloró por Rata tras el Desafío en el Cubo de los Eliminados: culpa de Gero

En el Cubo de los Eliminados, Deisy no pudo contener las lágrimas al recordar a Rata, luego de que Gero le jugara una broma escondiendo dos elementos especiales para ella.

